La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez è iniziata un anno e mezzo fa, ma c'è ancora chi ne dubita e parla di crisi o rottura quando i due non si mostrano insieme per un breve periodo. In un'intervista che hanno rilasciato al Vip Champion qualche giorno fa, gli Helevier hanno smentito con ironia le chiacchiere sul loro rapporto, poi hanno giocato su chi è più romantico e su chi cucina più spesso in casa.

La risposta di Helena e Javier alle chiacchiere

Nell'ultimo periodo Helena e Javier hanno condiviso poco del loro amore sui social, e questo è bastato agli hater per cominciare a ipotizzare un allontanamento o addirittura una separazione definitiva.

Gli Helevier sembrano abituati a questo genere di chiacchiere, infatti da un po' di tempo ci ridono su anziché arrabbiarsi o rispondere in modo piccato.

In un'intervista doppia che hanno concesso durante il Vip Champion, la modella e il pallavolista hanno zittito gli scettici dicendo quasi all'unisono: "Una cosa non vera che pensano di noi? Che ci siamo lasciati".

"Non è vero, non siamo a questa festa insieme per caso. Ma per favore", ha aggiunto Prestes.

Gli Helevier sempre più complici

Sempre in quest'intervista Javier ha punzecchiato Helena sostenendo che lui sarebbe il più romantico della coppia, che la fidanzata si arrabbierebbe troppo spesso e che ogni tanto racconterebbe qualche bugia.

"Io cucino, faccio sorprese e organizzo viaggi.

Lui è permaloso", ha replicato la modella in quello che tanti hanno interpretato come un dolce e simpatico botta e risposta tra due persone sempre più unite e complici.

Il supporto del fandom

L'affetto dei fan per Helena e Javier è sempre più forte, e a dimostrarlo sono i tantissimi commenti che ogni giorno vengono scritti su di loro in rete.

"I più belli, i più ironici, i più divertenti anche a prendere in giro gli hater", "Sono i numeri uno, c'è poco da dire", "Simpaticissimi", "Si sono proprio trovati", "Favolosi", "Sanno zittire tutti con tre parole, li amo", "Non si sono lasciati, mi dispiace per chi lo spera da più di un anno", "Altro che lasciati, questi due sono sempre più uniti", "Fantastici", si legge su X in questi ultimi giorni.