Venerdì 5 giugno saranno pubblicate le ultime puntate della prima edizione italiana di The 50, e la curiosità del pubblico è tutta per le sfide che porteranno alla proclamazione del vincitore. Stando a quello che si legge sul web, Helena Prestes si alleerà con i concorrenti che reputerà più forti, a partire da Matteo Diamante che come lei dovrebbe arrivare fino alla fine del gioco.

Conto alla rovescia per la finale di The 50

Tra pochi giorni si scoprirà il vincitore di The 50: al termine dell'ultima puntata (disponibile su Prime Video dal 5 giugno), infatti, il Leone farà il nome del concorrente che si aggiudicherà il titolo e il montepremi.

Dopo sette episodi ci sono in gioco ancora molti concorrenti, ma solo alcuni di loro riusciranno a qualificarsi alla finale.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web, Helena riuscirà a sbaragliare la concorrenza creando alleanze con i più forti del gruppo, a partire dal modello Matteo Diamante.

Tra i due nascerà un sodalizio che aiuterà entrambi ad andare il più avanti possibile nella gara, ovviamente fino a quando non saranno costretti a sfidarsi tra loro per la vittoria.

Le indiscrezioni sui finalisti

Da tempo sul web circolano i nomi dei concorrenti di The 50 che sarebbero riusciti ad arrivare fino all'ultima puntata, ovvero quelli che si sarebbero sfidati per il titolo (il format è stato registrato lo scorso autunno).

Stando alle indiscrezioni che impazzano in rete, i finalisti della prima edizione italiana del reality Amazon dovrebbero essere: Helena, Shaila, Edoardo Tavassi e Matteo Diamante.

Il vincitore, dunque, dovrebbe essere uno dei personaggi appena citati, ma per scoprire come andrà a finire si dovrà aspettare il 5 giugno.

Fine settimana a Capri per Helena e Javier

Nell'attesa del finale di The 50, Helena si è concessa un weekend di relax a Capri, dove ha soggiornato con Javier, la sorella, il nipote e alcuni ex compagni del GF.

Dopo aver partecipato ad alcuni eventi del Vip Champion, gli Helevier hanno scelto di prolungare la loro permanenza in Campania per ricaricare le batterie in vista di altri impegni di lavoro in giro per l'Italia.

La modella, inoltre, è reduce da un mese di casting in America, e stando a quello che ha dichiarato dovrebbe tornarci a breve.