Partecipare al Grande Fratello ha sicuramente cambiato la vita a Helena Prestes: da circa un anno e mezzo, infatti, la modella è richiestissima e può contare su un fandom molto numeroso. Nel rispondere alle domande che le sono state fatte sull'avventura a The 50, però, la 35enne si è lasciata andare ad una confidenza inaspettata: dopo aver concluso l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, la donna ha detto di essersi sentita perennemente stanca e quasi "allergica" alle telecamere.

Il retroscena inedito di Helena

In queste ore si sta parlando molto della partecipazione di Helena a The 50, in particolare delle cose che lei stessa ha raccontato ai fan in un video che ha postato su YouTube.

A chi le ha chiesto com'è stato per lei registrare un reality a pochi mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello, Prestes ha svelato: "Ricordo che ero molto stanca di tutto, delle telecamere, di giocare e di fare i confessionali".

"Dopo essere stata sei mesi lì ero stanca e ancora oggi combatto con la stanchezza. Sicuramente il GF mi ha cambiato la vita", ha concluso la 35enne.

Belle parole per Shaila

In questo video in cui ha parlato esclusivamente di The 50, però, Helena ha saputo stupire con parole al miele nei confronti di una sua ex antagonista.

"Con Shaila ha legato molto, lì abbiamo fatto pace. Sono contenta di questo", ha detto Prestes prima di rivelare che ha risentito la ballerina anche dopo la fine delle registrazioni del reality Amazon.

Stando a quello che ha raccontato la modella brasiliana, tra lei e Gatta ci sarebbero sia messaggi che telefonate ogni tanto e tra i fan c'è chi spera in una reunion al più presto.

Le opinioni degli utenti

Le recenti confidenze di Helena hanno conquistato sia i suoi fan che i curiosi, soprattutto quelle sulle cose che non si sono viste in tv.

"Io tifo per lei da sempre", "Questa donna mi sorprende ogni giorno di più", "Invidio la sua capacità di perdonare", "Per me è troppo buona", "Helena non se la meritano in molti", "Io non avrei mai fatto pace con Shaila dopo tutto quello che ha detto, ma non sono Helena", "Lei non sa cos'è il rancore", "Grande maturità", "Un esempio per tutti", si legge su X in questi giorni.