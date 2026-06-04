Nei giorni scorsi Helena Prestes è stata ospite del Vip Champion a Capri e ha rilasciato un'intervista molto interessante che è stata pubblicata sulla pagina Instagram dell'evento. Quando le è stato chiesto se pensa di essere una persona romantica, la modella ha risposto che le piace coccolare le persone che ama con regali e sorprese, proprio come fa con Javier Martinez da un anno e mezzo a questa parte.

Il segreto della relazione tra Helena e Javier

La storia d'amore tra Helena e Javier procede a gonfie vele e a confermarlo è la complicità che i due hanno mostrato nei giorni scorsi sia al Vip Champion che in nuovi contenuti postati sui social.

A Capri la modella si è lasciata andare a dolci confidenze sul suo rapporto con Martinez, in particolare su cosa le piace fare per prendersi cura del suo uomo quotidianamente.

"Io sono una persona romantica. Faccio regali, sorprese a casa cucino. Per me il romanticismo sta nella normalità", ha dichiarato la 35enne in un'intervista.

Il motto e la critica che ferisce

Nei giorni scorsi Helena ha anche svelato qual è la critica che la colpisce di più, ovvero quella che le fa provare sia fastidio che dispiacere: "Quando dicono che ho le orecchie a sventola".

La modella ha imparato a gestire gli haters e gli attacchi che le fanno quasi ogni giorno sui social, infatti uno dei suoi motti di vita è "sii autentica il più possibile anche se sbagli".

L'affetto dei fan per gli Helevier

Gli ultimi contenuti di coppia hanno fatto impazzire di gioia i fan degli Helevier, che sono sempre pronti a spendere belle parole per i loro beniamini.

"La nostra royal couple", "E cosa vogliamo dire a questi due?", "Sono i più belli", "A guardarli fanno innamorare", "Un amore intenso e immenso, da far invidia", "Quanto amore", "Spettacolari", "Queen Helena e king Javier", "Stupendi", "Troppo belli", "I migliori in assoluto", "Mi sciolgo", "Più passa il tempo e più si amano", "Adorabili", "Loro sono un esempio di coppia sana e felice", "Orgogliosa di averli scelti dal primo giorno", "Chi non vede quanto si amano è folle", "I miei preferiti da sempre", "Felice di sostenervi", "Un anno e mezzo di amore puro", si legge su X in questi giorni.