Ad un paio di settimane dalla pubblicazione degli episodi finali di The 50, sono trapelati retroscena inediti sul percorso della seconda classificata Helena Prestes. Come hanno raccontato sia la modella che Shaila Gatta, nelle puntate del reality non sono stati inseriti i confronti che hanno avuto al castello e le lacrime che entrambe hanno versato dopo aver fatto pace. La 35enne, inoltre, avrebbe parlato tantissimo del fidanzato Javier Martinez, ma su Prime Video non c'è traccia di ciò.

I retroscena inediti di The 50 Italia

Come ha ripetuto più volte la stessa Helena, The 50 è stato il suo ultimo reality: dopo essersi messa alla prova con i format più disparati, la 35enne ha deciso di dedicarsi ad altro.

L'avventura nel nuovo programma di Amazon, però, è stata molto intensa per Prestes e a confermarlo è stata anche Shaila in un video che ha postato su YouTube in questi giorni.

La ballerina ha svelato cosa sarebbe successo tra lei e la modella durante le riprese, in particolare quello che non si sarebbe mai visto (scene escluse nel montaggio degli episodi).

Parole al miele per Helena

Shaila ha raccontato che la pace con Helena sarebbe avvenuta dopo un abbraccio all'inizio delle registrazioni di The 50, ma per tutta la durata dell'esperienza le due si sarebbero confidate e confrontate molte volte.

"Tra noi ci sono stati momenti bellissimi, una volta abbiamo anche pianto insieme. Entrambe abbiamo dimostrato maturità e intelligenza.

Ci siamo sostenute a vicenda e col tempo abbiamo instaurato un rapporto di forte complicità", ha dichiarato la ballerina in questi giorni.

Stando a quello che era emerso subito dopo la fine delle riprese, Prestes avrebbe parlato tantissimo di Javier nel castello e in particolare di quanto sentisse la sua mancanza; neanche di questo, però, c'è traccia nelle puntate del reality Amazon.

La reazione del fandom della modella

Tra i fan di Helena c'è ancora chi non crede al cento per cento alla sincerità di Shaila, soprattutto nella pace che ha cercato all'inizio delle registrazioni di The 50.

"La mia idea su di lei non cambia, non mi piaceva e non mi piace tutt'ora", "Helena è una persona migliore di me, io non ci sarei riuscita", "Se Helena ha deciso così va bene, ma Shaila come nuova amica anche no", "Non mi convince, ma io non sono Helena", si legge su X.