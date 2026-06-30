In questi giorni Helena Prestes si è esposta più volte a favore dei terremotati del Venezuela: conscia della sua popolarità sui social, la modella ha chiesto a chi la supporta di aiutare chi ha più bisogno anche con piccole donazioni. L'altra sera la 35enne ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno dimostrato vicinanza alla popolazione venezuelana e si è detta orgogliosa della generosità della sua comunità.

L'emozione di Helena sul web

Da più di un anno Helena ha un rapporto quasi quotidiano con i suoi fan: non passa giorno, infatti, che la modella non comunichi con chi la segue sulle varie piattaforme social, da Instagram a X fino ad arrivare a YouTube e TikTok.

Qualche ora fa, ad esempio, Prestes ci ha tenuto a ringraziare le tante persone che hanno deciso di aiutare i terremotati del Venezuela: "Ho già ricevuto molti screenshot di donazioni della mia comunità e delle Heleners. Che orgoglio avervi con me, con affetto".

La 35enne, dunque, sembra essere rimasta colpita dalla generosità che i suoi sostenitori hanno dimostrato nei confronti di una popolazione che sta vivendo un periodo complicatissimo.

La risposta del fandom

Il messaggio d'affetto di Helena ha colpito i fan, soprattutto quelli che sanno quanta beneficenza la modella ha fatto da quando la sua popolarità è cresciuta.

"Sempre al tuo fianco", "Un piccolo gesto può significare tanto per quelle persone, facciamolo tutti", "Uniti per aiutare", "Queste sono le cose sulle quali bisognerebbe concentrarsi, non le polemiche inutili", "Siamo grandi", "Questa è la nostra comunità", "Doniamo tutti insieme e facciamo la differenza", si legge su X in queste ore.

Il tifo per il Brasile ai Mondiali

Ovviamente in questi giorni Helena sta seguendo la sua squadra del cuore ai Mondiali, e ieri non si è risparmiata nel commentare il match dei sedicesimi tra Brasile e Giappone.

La modella ha esultato sia per il pareggio del team allenato da Carlo Ancelotti che per il gol allo scadere che ha permesso ai Verde Oro di approdare agli ottavi della competizione che si concluderà a metà luglio.

Il sogno dei fan degli Helevier è una finale tra Brasile e Argentina, ovvero le squadre sostenute rispettivamente da Helena e Javier.