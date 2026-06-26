Anche se nella maggior parte dei casi li ignora, ogni tanto Helena Prestes sceglie di rispondere agli haters e lo fa sempre con parole semplici ma pungenti. L'altra sera, ad esempio, la 35enne ha deciso di scagliarsi contro chi la critica con un messaggio che in poche ore ha fatto il giro della rete: la modella ha voluto difendere sé stessa e la sua vita dagli attacchi degli utenti che pensano di avere il diritto di giudicarla solo perché è un personaggio pubblico.

Le parole al veleno di Helena

Sono tante e tutte molto interessanti che le cose che Helena ha detto in questi giorni sui social, soprattutto quando ha scelto di sbilanciarsi sulla sua vita privata.

Stufa degli attacchi che riceve quasi quotidianamente da chi non concorda con le sue decisioni, la modella ha scritto su X: "La mia felicità vi disturba e questa cosa è impressionante. Gli essere umani dovrebbero essere l'opposto, ma dove pensate di andare? Fatevi una vita".

Prestes ha usato parole piuttosto dure per difendere la sua privacy, a partire dalla relazione con Javier che da oltre un anno è giudicata negativamente da un instancabile gruppo di haters.

The fact im happy disturb you is impressive ! Human being should be oposites … where you think you going ? — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) June 25, 2026

Le rassicurazioni per i fan

Nelle ultime ore Helena ha preso posizione contro gli haters più volte, anche mentre era in live con i fan abbonati al suo canale esclusivo di Instagram.

Ad un utente che le ha fatto notare che su X ci sarebbe il delirio per l'assenza di contenuti di coppia sia sul suo account che su quello di Javier, Prestes ha risposto: "Il delirio ci sarà sempre".

"Io sto vivendo il periodo migliore della mia vita", ha aggiunto la modella anche per rassicurare le persone che ultimamente l'avevano vista un po' giù.

Il supporto sul web

I recenti sfoghi di Helena sono stati condivisi da tutte le persone che la seguono sui social e accettano le sue scelte professionali e private.

"Lei se ne frega degli haters e fa benissimo", "E anche questa volta vi ha rimesso a posto con classe", "Una grande donna", "La maggior parte delle persone che ti segue ti ama e vuole solo vederti felice, concentrati su quelle", "La loro è solo invidia", "La gente è infelice, tu continua a brillare", "Lasciati scivolare tutto addosso, sei superiore a loro", si legge su X in queste ore.