Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e Javier Martinez? Perché non si fanno vedere insieme? Queste domande hanno impazzato sul web per settimane, ma i diretti interessati hanno scelto di non rispondere. L'altra sera, però, la modella era in live su TikTok e per qualche secondo ha scherzato con il fidanzato sull'anello che dovrebbe regalarle quando le farà la proposta di matrimonio; poco dopo, invece, gli Helevier hanno posato per una foto che è diventata subito virale.

Il siparietto messo su da Helena in live

Negli ultimi giorni Helena lo ha ripetuto più volte che sta vivendo un periodo molto felice, e l'altra sera lo ha dimostrato in diretta su TikTok.

Per circa mezz'ora, infatti, Prestes ha intrattenuto migliaia di fan cantando, chiacchierando del più e del mondo e commentando i Mondiali di calcio.

Quando qualcuno le ha chiesto chi dovrebbe vincere la competizione tra Messi e Ronaldo, la modella ha risposto: "Ronaldo perché se ne intende di diamanti e deve dare l'esempio agli altri uomini".

Ovviamente la 35enne stava scherzando, ma ne ha approfittato per ricordare al fidanzato (che era accanto a lei ed è intervenuto a voce) come dovrebbe comportarsi quando deciderà di farle la proposta di matrimonio.

Messi vs Ronaldo😂😂

Con javi che "io spero che la gente capisca che stai scherzando"

E lei "deve vincere cristiano perché lui capisce di diamanti..big diamond on the ring"

Unica😂 e ora tutti a cena insieme con gli amici di sempre🤍#helevier lang:it#prestinez pic.twitter.com/OeqThpKY58 — Minuetts_ (@minuetts) June 26, 2026

La foto che smentisce le voci di crisi

Helena ha fatto questa live da Macerata, dove si è riunita con un gruppo di amici storici di Javier (che da un anno e mezzo sono anche i suoi).

In queste ore sui social è apparsa una foto che tutti i fan degli Helevier aspettavano: si tratta di uno scatto in cui la modella abbraccia il fidanzato ed entrambi sorridono all'obiettivo.

Questa fotografia è la prima con protagonista la coppia dopo tanto tempo, per questo si è diffusa molto velocemente ed è stata commentatissima.

La gioia del fandom

La nuova foto di Helena e Javier ha reso felici tutte le persone che li seguono da tempo e che non hanno mai creduto alle voci di crisi che hanno circolato sul web nelle ultime settimane.

"Non è mai cambiato niente", "Mi sembra evidente che non c'era nulla da chiarire", "Bellissimi", "Sempre dalla vostra parte", "Meravigliosi", "Amore puro", "Unici", "Io non ho mai avuto dubbi", "Questo dimostra che le insinuazioni di alcuni sono solo spazzatura", si legge su X.