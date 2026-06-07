Gli scettici dovranno rassegnarsi perché il sentimento che lega Helena Prestes e Javier Martinez da quasi un anno e mezzo sarebbe sempre più forte. Alessandro Rosica, infatti, nelle scorse ore ha svelato che gli Helevier andrebbero d'amore e d'accordo soprattutto da quando lui avrebbe cambiato agenzia: tra i progetti futuri della coppia, inoltre, ci sarebbero sia le nozze che i figli.

Le parole dell'esperto sull'amata coppia

Oggi, 7 giugno, Helena e Javier festeggiano un anno e quattro mesi d'amore, un importante traguardo che smentisce chi continua ad avere dubbi sulla coppia.

Tra i sostenitori degli Helevier c'è anche Alessandro Rosica, che proprio nelle scorse ore ha svelato un retroscena molto interessante sugli amatissimi ex concorrenti del Grande Fratello.

"Tra i due procede tutto a gonfie vele, vogliono mettere su famiglia", ha esordito l'esperto di gossip nella storia Instagram che ha dedicato a due tra i personaggi più seguiti e chiacchierati.

Le confidenze di Helena

Di recente anche Helena ha confermato che la relazione con Javier non potrebbe andare meglio, anzi in un'intervista ha proprio parlato di "paradiso" quando le è stato chiesto come va con il fidanzato.

"Ci siamo trasferiti a Lecco e stiamo benissimo", ha dichiarato la modella mentre era in viaggio per Roma con la sua dolce metà.

In questo periodo Prestes si sta dedicando a diversi progetti, in particolare a quello che le permetterà di debuttare come cantante: "Al momento la musica è la mia priorità, sto studiando tanto".

L'affetto smisurato dei fan

Anche se è passato quasi un anno e mezzo da quando si è conclusa l'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato, Helena e Javier hanno sempre più sostenitori.

Il numero dei fan degli Helevier, infatti, sembra essere aumentato in maniera esponenziale dopo la fine del reality e gran parte del merito va ad entrambi per come hanno saputo gestire il tutto.

La modella, in particolare, ha un rapporto quasi quotidiano con chi la segue sui social: tramite foto, video esclusivi e dirette, infatti, la 35enne racconta la sua vita (sia professionale che privata) e ciò non fa altro che accrescere la sua popolarità.