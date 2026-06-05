La prima edizione italiana di The 50 si è conclusa e sono tanti gli spunti di discussione che ha regalato ai telespettatori. Negli ultimi tre episodi è nata un'inaspettata alleanza tra Helena Prestes e Shaila Gatta, complici sia nei giochi che nelle dinamiche all'interno del castello. A sorprendere ancora di più i curiosi, però, è stata la decisione delle due storiche ex rivali di iniziare a seguirsi su Instagram dopo la fine del programma che le ha fatte riavvicinare.

Colpo di scena a The 50

Negli ultimi episodi di The 50 a rubare la scena sono state Helena e Shaila, in particolare l'alleanza che hanno deciso di stringere per andare il più avanti possibile nel gioco.

Da un momento all'altro, infatti, la ballerina e la modella hanno deciso di accantonare i dissapori del passato e di collaborare per provare ad arrivare in finale.

Prestes e Gatta si sono scelte per una prova a coppie, si sono sostenute nelle difficoltà, si sono abbracciate quando hanno vinto e si sono difese dalle critiche degli altri concorrenti.

La 35enne ha anche fatto il tifo per la ritrovata amica nel gioco per accedere alla finalissima, e ci è rimasta un po' male quando l'ha vista uscire ad un passo dal traguardo.

La pace tra Helena e Shaila

"Oggi sentivo che non era la mia giornata, ma Shaila mi ha aiutata molto durante la prova", e ancora "Evviva le donne forti, indipendenti e sportive", queste sono solo alcune delle belle parole che Prestes e Gatta hanno speso l'una per l'altra nelle ultime puntate di The 50.

A riprova del fatto che tra le due è tornato il sereno c'è anche la decisione di entrambe di iniziare a seguirsi sui social: a poche ore dalla pubblicazione degli episodi finali del reality al quale hanno partecipato, Helena e Shaila si sono scambiate il "follow" su Instagram.

I commenti dei fan su X

La pace tra Helena e Shaila sta facendo discutere soprattutto chi le ha viste litigare furiosamente nella casa del Grande Fratello un anno e mezzo fa.

"Un cerchio che si chiude", "Si seguono anche su Instagram, brave", "Chi l'avrebbe mai detto", "Meglio tardi che mai", "Il GF è finito da molto tempo, giusto andare avanti", "Si sono date un pezzo di cuore", "Brave ragazze, così si fa", "Tutto passa", "Il multiverso", si legge su X.