In diverse occasioni Helena Prestes ha detto che le piacerebbe mettere su famiglia, quindi non è un segreto che tra i suoi desideri per il futuro c'è quello di diventare mamma. Nelle scorse ore la modella ha apprezzato una riflessione molto profonda sull'amore e sui figli, e questo suo like sembra aver commosso tutte le persone che la sostengono da tempo tramite i social.

Il gesto di Helena che tocca il cuore

In queste ore alcuni fan si sono imbattuti per caso in un like che Helena ha messo su Instagram e che sembra confermare che uno dei suoi più grandi sogni è quello di avere una famiglia tutta sua.

"Non è mai stata solo una questione di avere figli. La questione è amare qualcuno così tanto da volere che si moltiplichi nel mondo", è la riflessione che Prestes ha apprezzato di recente sui social.

Questo gesto della modella ha toccato il cuore delle persone che la seguono da tanto tempo, soprattutto di quelle che sanno cosa desidera la 35enne per il suo futuro.

Il like a questo post dice tutto ..!!! (Stavo scrollando su ig ) ❤️💙 pic.twitter.com/ZcuuQzvD5J — Ema (@m8cktwp458) June 18, 2026

I commenti sui social

Questa mossa di Helena ha emozionato tutti i suoi fan, e ciò si evince anche dai dolci commenti che alcuni di loro hanno scritto a riguardo su X.

"Il like a questo post dice tutto", "Questa è l'ennesima dimostrazione della bella persona che è", "Quando l'ho visto mi sono commossa", "I figli sono l'amore che dura per tutta la vita", "Mi sono sciolta", "Helena ha un cuore d'oro", "La sua sensibilità mi sorprende ogni giorno di più", "Tutto giusto", "Mi è scesa una lacrimuccia", "Helena ha un'anima meravigliosa", si legge sul web nelle ultime ore.

Un anno e mezzo d'amore con Javier

Stando a quello che ha dichiarato in un video che ha caricato di recente su YouTube, Helena vorrebbe aspettare ancora un po' prima di mettere su famiglia.

La modella non ha mai nascosto che le piacerebbe sposarsi e diventare mamma, ma prima vorrebbe realizzarsi e raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissata nel lavoro.

La 35enne è legata a Javier da circa un anno e mezzo ed è proprio con lui che sta facendo progetti molto importanti: dopo aver trascorso qualche mese a Terni, gli Helevier si sono trasferiti a Lecco ed è lì che stanno gettando le basi per quello che sarà il loro futuro insieme.