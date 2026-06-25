Nelle ultime ore sul web è stata pubblicata un'intervista che ha colpito molto i fan di Helena Prestes. Ad un anno e mezzo di distanza dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato entrambe, a Spillo News.it Pamela Petrarolo ha detto di essersi ricreduta sulla modella e di aver capito solo fuori dalla casa che è una donna da ammirare.

Gli elogi dell'ex compagna di avventura

Tra i sostenitori di Helena c'è chi lo sottolinea quasi ogni giorno che chi ha a che fare con lei nel lavoro o nel privato non può non apprezzarla, e una recente intervista di Pamela Petrarolo sembrerebbe confermare questa teoria.

Nel ricordare la convivenza con la modella tra le mura più spiate d'Italia, infatti, la showgirl ha detto: "Con lei ci siamo scontrate, ma alla fine vinceva sempre l'affetto".

"Fuori dalla casa del Grande Fratello il bene ha avuto la meglio, è una donna pazzesca", ha concluso una delle protagoniste dell'edizione 2024/2025 del reality di Canale 5.

Helena è rimasta colpita positivamente dal dietrofront dell'ex compagna di avventura, infatti ha messo "mi piace" ad un post su Instagram dedicato a quest'intervista.

Quando una donna riconosce la grandezza di un altra donna e c’è anche il like della tigra 👏🏻👏🏻👏🏻avviso ho il blocco facile questo periodo 😆😆#heleners pic.twitter.com/mmhz4Gk3iu — shak (@shakhele) June 24, 2026

La reazione del fandom di Helena

Le belle parole che Pamela ha detto su Helena sembrano essere piaciute anche alla maggior parte dei fan di quest'ultima.

"Per me è bellissimo quando una donna riconosce la grandezza di un'altra donna", "Il like di Helena dice tutto", "All'inizio Pamela si è fatta trascinare da Jessica, poi si è ravveduta", "Tra loro c'è sempre stato un bel rapporto, chiarivano dopo una discussione", "Tanti ex concorrenti si sono ricreduti su di lei e ora dicono che è una persona speciale", "Adoro quando le donne si uniscono anziché farsi la guerra", si legge su X in queste ore.

Pochi contenuti di coppia con Javier

Negli ultimi giorni sul web si è parlato molto della decisione di Helena e Javier di non postare più contenuti di coppia, o meglio di non farlo con la stessa frequenza di un tempo.

Si dice che gli Helevier starebbero cercando di proteggere il loro legame dagli attacchi feroci degli haters, ma il loro non farsi quasi più vedere insieme sui social ha dato il via ad insistenti voci di crisi che al momento sarebbero infondate.