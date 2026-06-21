Qual è il segreto del successo di Helena Prestes? Tra i fan c'è chi è convinto che la modella piacerebbe così tanto per la sua spontaneità, una caratteristica che emerge anche dai contenuti che posta sui social quasi tutti i giorni. Di recente, ad esempio, la 35enne ha pubblicato un simpatico video nel quale ha elencato quello che tutti dovrebbero fare per essere felici, in primi fregarsene del parere degli altri.

Il video di Helena che conquista

Negli ultimi giorni Helena ha attirato l'attenzione di molti con un video divertente e pungente allo stesso tempo.

Mentre si preparava per un evento, infatti, la modella ha registrato un TikTok in cui ha elencato quello che secondo lei sarebbe il segreto della felicità, ovvero le cose che tutti dovrebbero fare per stare bene.

"Fai soldi, occupati degli affari tuoi, goditi la vita, rimani sexy e fregatene di tutto e di tutti", ha detto Prestes riprendendo un vecchio audio di Britney Spears.

I commenti dei fan

Questo nuovi video di Helena ha fatto incetta di like e commenti, infatti in poco più di 24 ore sono centinaia le persone che hanno espresso un'opinione a riguardo.

"Io la adoro", "Ha detto tutto lei", "Sottolineerei soprattutto la parte del fregarsene degli altri", "Ottimi consigli per tutti", "Fregarsene è la parola chiave", "Sei geniale", "Adoro questa versione di te", "Brava", "Hai ragione su tutte la linea", "Concordo su tutto", "Sei insuperabile", "Unica", "Se tutti facessero come te, la vita sarebbe più bella", "Sei una queen non a caso", "Simpaticissima", "Parole sante", "La numero uno", si legge su TikTok.

L'indiscrezione sul futuro in tv

Nei giorni scorsi sui social si è parlato molto di quello che potrebbe accadere dopo l'estate, ovvero della possibile partecipazione di Helena ad un programma tv seguitissimo.

Da quando in rete si è sparsa la voce che sarebbe stata contattata per la nuova edizione di Ballando con le stelle, però, la modella non ha né confermato e né smentito e questo non sta facendo altro che aumentare la curiosità sui suoi prossimi impegni di lavoro.

Tanti fan sarebbero felicissimi di vedere Prestes in una nuova veste, quella di ballerina di latinoamericano.