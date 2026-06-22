Mancano circa tre settimane al compleanno di Helena Prestes e i suoi fan si stanno accordando per provare a stupirla con un regalo speciale. Sui social, infatti, sta nascendo un gruppo al quale possono aderire tutte le persone che sono disposte a contribuire alla sorpresa ancora top secret che la modella dovrebbe ricevere il prossimo 16 luglio.

L'appello per la sorpresa

Non manca molto al compleanno di Helena, per questo i suoi fan si stanno dando da fare per organizzare qualcosa di sorprendente.

In queste ore, infatti, su X è apparso il messaggio con il quale una fanpage di Prestes ha chiesto in quanti intendono partecipare a questa importante iniziativa.

"Come sapete, il compleanno si sta avvicinando. Come ogni anno ho pensato di organizzare un regalo speciale per lei, chi è interessato? Chi vuole unirsi mi scriva in privato", si legge sul web.

La wishlist di Helena

Ovviamente i fan non hanno svelato il regalo che intendono fare a Helena, ma si sono limitati a dire che sarà qualcosa di molto speciale.

Come è accaduto nel 2025, anche quest'anno la modella ha condiviso con chi la supporta una wishlist, ovvero l'elenco dei doni che le piacerebbe ricevere tra qualche settimana a casa.

A chi l'ha attaccata per questa decisione, inoltre, Prestes ha spiegato che la lista dei regali online serve per aiutare le persone a comprare solo cose che le servono e non oggetti inutili.

Le lezioni di italiano

In queste ore sul web si sta parlando Helena anche per un altro motivo: a distanza di molti anni dal suo arrivo in Italia, la modella ha deciso di studiare la lingua.

Come ha mostrato in una diretta su TikTok e in una foto su Instagram, Prestes sta prendendo lezioni private per provare a migliorare la pronuncia e la grammatica.

La scorsa settimana ci ha pensato Javier ad aiutare la fidanzata e i fan hanno potuto seguire quel momento live sui social, dove entrambi sono seguitissimi sia come singoli che come coppia.

Anche se è passato più di un anno e mezzo dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato, gli Helevier continuano ad essere tra i personaggi più amati: il fandom dei due, infatti, continua ad essere uno dei più numerosi tra quelli in circolazione.
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