Mancano circa tre settimane al compleanno di Helena Prestes e i suoi fan si stanno accordando per provare a stupirla con un regalo speciale. Sui social, infatti, sta nascendo un gruppo al quale possono aderire tutte le persone che sono disposte a contribuire alla sorpresa ancora top secret che la modella dovrebbe ricevere il prossimo 16 luglio.

L'appello per la sorpresa

Non manca molto al compleanno di Helena, per questo i suoi fan si stanno dando da fare per organizzare qualcosa di sorprendente.

In queste ore, infatti, su X è apparso il messaggio con il quale una fanpage di Prestes ha chiesto in quanti intendono partecipare a questa importante iniziativa.

"Come sapete, il compleanno si sta avvicinando. Come ogni anno ho pensato di organizzare un regalo speciale per lei, chi è interessato? Chi vuole unirsi mi scriva in privato", si legge sul web.

Come sapete, il compleanno di Helena si sta avvicinando e, come ogni anno, ho pensato di organizzare un regalo speciale per lei. 🎁❤️



Prima di iniziare a organizzare tutto, vorrei sapere chi sarebbe interessato a partecipare. Chi vuole unirsi può scrivermi in privato oppure… — Update Helena Info (@infoprestes) June 22, 2026

La wishlist di Helena

Ovviamente i fan non hanno svelato il regalo che intendono fare a Helena, ma si sono limitati a dire che sarà qualcosa di molto speciale.

Come è accaduto nel 2025, anche quest'anno la modella ha condiviso con chi la supporta una wishlist, ovvero l'elenco dei doni che le piacerebbe ricevere tra qualche settimana a casa.

A chi l'ha attaccata per questa decisione, inoltre, Prestes ha spiegato che la lista dei regali online serve per aiutare le persone a comprare solo cose che le servono e non oggetti inutili.

Le lezioni di italiano

In queste ore sul web si sta parlando Helena anche per un altro motivo: a distanza di molti anni dal suo arrivo in Italia, la modella ha deciso di studiare la lingua.

Come ha mostrato in una diretta su TikTok e in una foto su Instagram, Prestes sta prendendo lezioni private per provare a migliorare la pronuncia e la grammatica.

La scorsa settimana ci ha pensato Javier ad aiutare la fidanzata e i fan hanno potuto seguire quel momento live sui social, dove entrambi sono seguitissimi sia come singoli che come coppia.

Anche se è passato più di un anno e mezzo dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato, gli Helevier continuano ad essere tra i personaggi più amati: il fandom dei due, infatti, continua ad essere uno dei più numerosi tra quelli in circolazione.