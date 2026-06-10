Da sempre Helena Prestes ha dimostrato di essere una persona dinamica, e la conferma di ciò arriva anche dalle tantissime cose che è riuscita a fare oggi in appena mezza giornata. Il 10 giugno, infatti, la modella ha condiviso con i suoi fan il percorso di più di 27 km che ha percorso in bici all'alba e poi si è fotografata in compagnia di quattro ragazzi con i quali sta lavorando ad un nuovo progetto.

La nuova vita di Helena a Lecco

A Helena forse non bastano 24 ore per fare tutto quello che ha in mente, infatti nell'ultimo periodo si è divisa tra importanti progetti di lavoro, hobbies e momenti insieme a Javier.

Oggi, 10 giugno, la modella di origini brasiliane ha stupito i fan mostrando cosa ha fatto all'alba: partendo dalla sua nuova casa a Lecco, Prestes ha percorso ben 27 km in bici in appena 1 ora e 14 minuti.

La 35nne, però, è instancabile e poco dopo si è preparata per un appuntamento di lavoro sempre nei pressi della città dove si è trasferita con il fidanzato da circa un mese e mezzo.

Novità in arrivo

Attorno all'ora di pranzo, dunque, Helena ha postato un selfie che aveva appena scattato con quattro persone che dovrebbero far parte del suo nuovo progetto ancora top secret.

"Stiamo cucinando qualcosa di super", ha scritto Prestes senza aggiungere ulteriori dettagli su quello che sta facendo in questo periodo a Lecco.

Questa storia Instagram è bastata per scatenare la curiosità dei fan della modella, tutti pronti a lasciarsi sorprendere dalla loro instancabile beniamina.

Tigra , non so cosa stai preparando , cosa bolle in pentola , ma sarà sicuramente meraviglioso 🎉🎉🎉go tigra go 💪💪💪#heleners pic.twitter.com/RaLEMN2rEB — shak (@shakhele) June 10, 2026

La reazione del fandom

Nelle ultime ore nel fandom di Helena si è parlato molto di questo nuovo progetto, in particolare di cosa potrebbe aver escogitato la modella per sorprenderli.

"Chissà cosa bolle in pentola", "Sarà sicuramente qualcosa di meraviglioso", "Forza tigra, siamo con te", "Sono troppo curiosa", "Voglio sapere cosa sta preparando", "Sento profumo di podcast", "Sto già adorando tutto questo", "Questa donna è una forza della natura", "Non si ferma mai, come fa?", "Siamo pronti a tutto", "Nuova sfida? Ci piace", "Fa troppe cose, è difficile starle dietro", "La adoro, è sempre in movimento", "Ho una stima enorme nei suoi confronti", si legge su X in queste ore.