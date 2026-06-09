Sono passati diversi mesi dalla fine delle registrazioni di The 50 Italia, ma il rapporto tra Helena Prestes e Shaila Gatta sembra non essersi affatto raffreddato. La modella, infatti, in questi giorni ha risposto alla frecciatina di un follower invitando la ballerina a mangiare la pasta insieme, e quest'ultima si è detta pronta a recuperare tutto il tempo che hanno perso.

Il legame recuperato dopo il GF

L'esperienza a The 50 sembra aver lasciato tanto a Helena, ed è stata lei stessa a confermarlo in alcuni tweet che ha scritto di recente per commentare gli episodi finali.

Anche se non ha vinto, infatti, la 35enne si è detta soddisfatta del percorso che ha fatto e delle persone con le quali l'ha condiviso, a partire da un'"insospettabile".

Partecipando al reality Amazon la modella è riuscita a riavvicinarsi a Shaila, anzi con lei ha instaurato una vera e propria alleanza che ha permesso ad entrambe di arrivare fino alla fine dell'avventura.

La replica pungente di Helena

In queste ore i fan più attenti hanno notato la risposta che Helena ha dato al follower che su Instagram aveva punzecchiato Shaila scrivendole: "Te la mangi, dea".

"Sì, mangiamo la pasta insieme", ha replicato la modella di origini brasiliane.

La ballerina ha supportato la ritrovata amica aggiungendo: "Sì, ne abbiamo tante in sospeso".

Da questo scambio di battute si evince che Prestes e Gatta non solo sono in pace, ma a breve potrebbero rivedersi per provare a recuperare il tempo che hanno perso litigando o non parlandosi durante e dopo il Grande Fratello.

ma sì sono dato un pezzo di cuore letteralmente pic.twitter.com/302os2zg6t — ❉ (@harsiness) June 8, 2026

La reazione dei fan

Da alcuni giorni Helena e Shaila hanno cominciato a seguirsi su Instagram, e i fan si sono accorti che si mettono like a quasi tutti i post.

"Si sono date un pezzo di cuore, letteralmente", "Brave ragazze, così si fa", "Mi ricordano Greta e Perla", "Helena ci sta dando un'altra lezione di vita", "Chapeau a tutte e due", "Giusto darsi un'altra possibilità", "Io non ci riuscirei, per questo le ammiro molto", "Il rancore non porta a nulla e poi il Grande Fratello è finito da più di un anno", "Helena è una persona migliore di me", "Lei riesce a perdonare l'imperdonabile, è un dono", si legge su X in queste ore.