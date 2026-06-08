Nei giorni scorsi Helena Prestes ha svelato che sta lavorando ad un progetto musicale molto importante e che le permetterà di debuttare come cantante. Oggi, 8 giugno, il vocal coach Davide Papasidero ha postato un TikTok che ha registrato mentre preparava la modella per un evento ancora top secret ma che i fan non vedono l'ora di scoprire nei dettagli.

L'indizio sul futuro di Helena

A cosa sta lavorando Helena in questo periodo? Da quando è rientrata in Italia dall'America, infatti, la modella è stata ospite di brand o manifestazioni benefiche, ma tutte le sue energie sembrano essere rivolte ad un progetto nuovo e ancora tutto da scoprire.

Lo scorso weekend Prestes è stata a Roma e ha svelato poco di quello che ha fatto, se non che ha incontrato un noto vocal coach.

Nelle ultime ore è stato proprio Davide Papasidero ad anticipare che sta dando lezioni alla 35enne che a breve dovrebbe esordire come cantante ad un evento top secret.

Tigra non vedo l’ ora di ascoltare le tue canzoni . Sei bravissima , hai una voce particolare 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#heleners pic.twitter.com/6LSjfWhSY1 — shak (@shakhele) June 8, 2026

La reazione del fandom

I fan di Helena sono curiosissimi di sapere a cosa sta lavorando e quando potranno ascoltare i brani che sta registrando in questo periodo.

"Hai una voce straordinaria, complimenti", "Finalmente ascolteremo le tue canzoni, non vedo l'ora", "Che brava che sei", "Si sta preparando per cantare ad un evento, voglio sapere tutto", "Timbro bellissimo", "Sublime", "Era già molto brava, ma è migliorata tantissimo", "Voce stupenda", "Sentirla cantare è sempre un'emozione", si legge su X in queste ore.

L'aneddoto su Eros Ramazzotti

In una recente intervista Helena ha svelato che da quando ha cominciato a studiare canto ha ricevuto preziosi consigli da uno degli artisti più celebri in Italia e all'estero, Eros Ramazzotti.

"Gli ho chiesto aiuto per capire la mia direzione artistica e i suoi consigli non li dimenticherò mai. Sono stata nel suo studio, mi ha ascoltata e abbiamo parlato di musica. Mi ha detto che ho la mia pasta, un'identità e che devo seguirla senza imitare nessuno", ha raccontato la modella.

Al momento non si sa molto sul progetto che vedrà Prestes esordire come cantante, ma i suoi tantissimi sostenitori sono pronti ad aspettare per poi gioire assieme a lei per un altro nuovo importante traguardo raggiunto.