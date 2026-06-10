Non accenna a placarsi il successo di Helena Prestes: a distanza di quasi un anno e mezzo dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, la modella continua ad essere richiestissima dai brand e dalla tv. In queste ore, infatti, è stato anticipato che la 35enne sarà tra i concorrenti della quarta puntata di Sarabanda Celebrity e l'11 giugno si sfiderà con un'altra squadra di Vip in giochi musicali.

Il ritorno di Helena su Italia 1

Bella notizia per i fan di Helena: domani, giovedì 11 giugno, Prestes sarà ospite di Sarabanda Celebrity e ciò segnerà il suo ritorno in tv dopo qualche mese d'assenza (l'ultima apparizione è stata a Verissimo per parlare della scomparsa del papà).

Le anticipazioni che sono state diffuse sulla quarta puntata del game-show di Italia 1, dunque, svelano che la 35enne di origini brasiliane farà parte della squadra capitanata da Alba Parietti e composta anche da Stefano Corti e Anna Safroncik.

Questi quattro Vip si sfideranno con il team guidato da Marcella Bella e nel quale ci saranno anche Sergio Friscia, LDA e Aka7even.

La gioia dei fan

La notizia dell'ospitata di Helena a Sarabanda Celebrity è stata accolta con entusiasmo dai fan, soprattutto da quelli che adorano guardarla in nuove vesti, in questo caso quella di concorrente di un game musicale molto amato dal pubblico.

"Siamo pronti?", "La bellissima è inarrestabile", "La sua ascesa continua", "Domani tutti sintonizzati", "Era per questo programma che stava prendendo lezioni di canto?", "Vamos tigra", "Evviva", "Ma lei lo sa? Non ha annunciato nulla", "Che bello", "Non vedo l'ora", "Top", "Non ho mai visto questa trasmissione, ma domani farò un'eccezione per lei", si legge su X in queste ore.

L'amore per la musica

Nei giorni scorsi Helena ha svelato che da un po' di tempo sta lavorando a un progetto musicale molto importante, anzi ha anticipato che ha già registrato qualche brano e che sta prendendo lezioni per essere pronta a debuttare come cantante.

L'ospitata a Sarabanda Celebrity non dovrebbe avere a che fare con questo progetto, ma probabilmente in quest'occasione Prestes potrà dare sfoggio delle sue conoscenze musicali e delle doti canore che sta affidando con l'aiuto di professionisti.