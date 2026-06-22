Chi segue Helena Prestes da tempo saprà che cerca sempre di migliorarsi, soprattutto in quello in cui pensa di non essere al cento per cento. Oggi, 22 giugno, la modella ha condiviso con i suoi followers la foto che ha scattato durante una pausa di una lezione di italiano che stava facendo a casa: da qualche tempo, infatti, la 35enne sta studiando per perfezionare la pronuncia e la grammatica della lingue del Paese dove vive da diversi anni.

La nuova sfida di Helena

Cosa fa Helena quando non lavora? I fan più affezionati sanno della passione della modella per il paracadutismo (domenica scorsa ha coinvolto sua sorella Mariana in un lancio spettacolare), ma anche per tutto quello che non conosce.

Da un po' di tempo, infatti, Prestes ha deciso di tornare a studiare per migliorare la sua pronuncia della lingua italiana.

La 35enne, dunque, sta prendendo lezioni private per imparare tutto quello che ignora dell'italiano, a partire dalle regole della grammatica fino ad arrivare all'apprendimento delle parole più difficili.

“Fai della tua vita un capolavoro”💫



Lei lo sta facendo.



Tanta, tantissima ammirazione. pic.twitter.com/oYggCOKkJu — Lunanera (@Lunanerissima) June 22, 2026

L'ammirazione dei fan

Questo nuovo obiettivo che si è prefissata Helena è stato accolto con entusiasmo ed emozione dai suoi fan, come si evince dai commenti che sono stati postati in rete nelle ultime ore.

"Lei sta facendo della sua vita un capolavoro, brava", "Tantissima ammirazione per questa donna", "Un esempio", "Sta studiando l'italiano?

Adoro", "Continua così", "Lei vuole sempre il meglio e fa bene", "Studia per migliorarsi, tutti dovrebbero fare altrettanto", Sempre con te", "Ti stimo moltissimo", "Che forza che ha questa donna", si legge su X il 22 giugno.

Il weekend in famiglia

Helena ha iniziato la settimana studiando, ma nei giorni scorsi si è dedicata completamente al fidanzato e alla famiglia.

Dopo aver trascorso il sabato a Lecco con Javier, infatti, la modella ha raggiunto Bologna con la sorella Mariana e con lei ha fatto paracadutismo.

La 35enne ha fatto molti lanci nella sua vita, infatti di recente ha ricevuto l'ok per poter fare quest'esperienza da sola (senza il supporto di un istruttore).

Su Instagram, inoltre, Prestes ha pubblicato un video nel quale ha riassunto l'emozionante giornata che ha vissuto tra le nuvole.