Dopo aver trascorso un weekend in totale relax a Macerata, Helena Prestes è tornata operativa e il suo pensiero è andato subito ai fan. Tramite i social, infatti, la modella ha voluto lanciare un messaggio di positività a chi la segue e poi si è detta felicissima di un nuovo traguardo che ha raggiunto: da oggi, 29 giugno, l'ex concorrente del Grande Fratello è partner ufficiale di YouTube.

Il dolce messaggio di Helena sul web

Nei giorni scorsi Helena ha preso posizione contro gli haters invitandoli a farsi una vita, poi è tornata a godersi le persone che ama.

Al termine di un weekend d'amore e relax, però, Prestes ha avuto un dolce pensiero per le persone che la seguono sui social e alle quali ha dedicato le seguenti parole: "Tutto andrà bene".

La positività della modella ha contagiato tutto il suo fandom, anche chi ultimamente si era lasciato turbare dalle voci che circolavano su una presunta crisi in corso con Javier (smentita dai diretti interessati in live su TikTok).

Successo inarrestabile sui social

Sempre in queste ore Helena ha voluto condividere con i fan un nuovo importante traguardo che ha raggiunto: la modella è ufficialmente una "YouTube Partner" e d'ora in poi potrà pubblicare video direttamente dallo "Studio".

"Felice", ha scritto la 35enne nella storia Instagram che ha dedicato a questo successo che è arrivato dopo anni di lavoro e sacrifici.

I contenuti che Prestes pubblica sono considerati molto interessanti anche da chi non è nel suo fandom, e questo conferma che il boom social della donna è tutt'altro che in fase discendente.

L'orgoglio dei sostenitori

Le persone che seguono Helena da anni non possono che esultare per i risultati che sta ottenendo in questo periodo, soprattutto in ambito professionale.

"Ogni giorno un nuovo traguardo, un sogno che si realizza, sei grande", "Sono orgogliosa di essere una tua fan", "Non ci fai mai annoiare", "Complimenti di cuore", "Super orgogliosa", "La tua determinazione ti sta premiando, brava", "Non ti fermi mai e meriti questo e molto di più", "La dedizione che metti nel canale andava premiata, bravissima", "Felice per te", "Meriti il meglio", si legge su X in queste ore.