L'imprevedibilità di Helena Prestes continua a stupire tutti, anche i fan che la seguono da tempo in tv e sui social. Nelle ultime ore, ad esempio, la 35enne ha sorpreso ufficializzando il suo ingresso in una famosa agenzia di spettacolo e avviando, di fatto, un nuovo percorso professionale. Su X, invece, la modella ha svelato che sta seriamente pensando di stravolgere il suo look con un drastico taglio di capelli.

Importante novità professionale per Helena

Nei giorni scorsi Helena ha parlato più volte del bel periodo che sta vivendo, anzi in una live lo ha definito addirittura "il migliore della sua vita".

La modella è felicemente fidanzata con Javier, da alcuni mesi abita in una casa tutta sua a Lecco e i brand se la contendono come testimonial.

Nelle ultime ore, però, Prestes ha annunciato che d'ora in avanti si farà seguire da un'agenzia di spettacolo molto conosciuta e sicuramente questo le servirà per avere ancora più opportunità di lavoro nel mondo della moda e della tv.

I fan si sono congratulati in massa con la 35enne per questo nuovo importante traguardo, ma poche ore dopo sono stati spiazzati da un'altra novità che non si aspettavano.

Il messaggio che stupisce

Lo scorso 26 giugno, dunque, Helena ha condiviso con i suoi followers una riflessione che sta facendo da un po' di tempo a questa parte.

"Ho una voglia troppo forte di tagliare i capelli corti", ha scritto la modella di origini brasiliane sul suo account social e in poche ore ha ricevuto migliaia di like e commenti.

Ho una voglia di tagliare i capelli più cortiiiiiii troppo forte — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) June 26, 2026

Le opinioni del fandom

Helena sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di stravolgere il suo look , ma tra chi la supporta sui social c'è chi la preferisce com'è adesso.

"No, non tagliare i tuoi bellissimi capelli", "Assolutamente no", "Non farlo, puoi fare mille acconciature con i capelli lunghi", "Staresti benissimo anche con il corto, ma non lo fare", "Hai dei capelli meravigliosi", "Non farlo, te ne pentiresti", "So che fa caldo, ma resisti", "Fai come vuoi, ma a noi piaci con il lungo", "Conta fino a cento prima di decidere", "No, lascia stare quest'idea", "Al massimo una spuntatina", "Cosa intendi per corti?", si legge su X in queste ore.