Le ultime giornate sono state molto emozionanti per Helena Prestes: tra un impegno di lavoro e l'altro, infatti, la modella è riuscita a dedicarsi alla famiglia, al fidanzato Javier Martinez e al suo numeroso fandom. Oggi, 16 giugno, l'ex concorrente del Grande Fratello ha voluto ringraziare le tantissime persone che la supportano da lontano e poi ha condiviso anche con loro la gioia per il diploma del nipote Levi.

Il dolce messaggio di Helena

Quelle appena trascorse sono state ore piene d'amore per Helena, che ha scelto di raccontare la maggior parte delle emozioni che ha vissuto sui social.

In mattinata, ad esempio, la modella ha deciso di fare questa dedica ai suoi tantissimi fan: "Buongiorno, voglio ringraziare tutti voi per l'amore che ricevo nella vita ultimamente".

Questo messaggio ha ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti, segno che Prestes può contare su un fandom numerosissimo e soprattutto tra i più attivi del momento.

bom dia que as vossas vidas sejam cheias de bencaos , voglio rigraziare a tutti cosi tanto amore che ricevo nella vita ultimamente. — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) June 16, 2026

La dedica a Levi e la live con Javier

In questi giorni Helena si è dedicata agli amori della sua vita, quindi a Javier e ai componenti della sua famiglia che vivono in Italia.

Domenica scorsa, ad esempio, la modella ha fatto una live su TikTok con il fidanzato e per quasi un'ora ha intrattenuto migliaia di fan con giochi e battute.

Oggi, 16 giugno, Prestes ha assistito alla recita di fine anno del nipote e poi ha usato i social per fargli una dedica molto commovente.

"Congratulazioni per il tuo primo diploma, sono così orgogliosa di te. Tra tutti noi c'è un'unica connessione: l'amore", ha scritto la 35enne accanto ad una sua foto con Levi.

L'indiscrezione sul futuro in tv

Nelle scorse ore sul web si è diffuso un rumor molto interessante su Helena, un'indiscrezione che ha incuriosito tutti i suoi sostenitori.

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano su Instagram, la modella di origini brasiliane sarebbe stata contattata per la prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza in autunno su Rai 1.

Al momento non si sa ancora se Milly Carlucci intende davvero dare una chance a Prestes, ma maggiori informazioni potrebbero trapelare quando la conduttrice inizierà ad annunciare il cast della nuova stagione del suo storico programma.