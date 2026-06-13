Tutto quello che fa Helena Prestes diventa argomento di discussione, anche i look che sceglie per occasioni private come il compleanno di un'amica. In un video che ha postato su TikTok, infatti, la modella ha sfoggiato un abito composto da top e pantalone, entrambi molto trasparenti e in pizzo. I fan hanno riempito la 35enne di complimenti e l'hanno difesa dalle critiche di chi pensa che quest'outfit sarebbe stato troppo audace.

L'abbigliamento di Helena fa discutere

Il successo di Helena si può misurare anche dal clamore che suscitano le sue azioni, anche le più semplici come quella di condividere con chi la segue la preparazione per una festa di compleanno.

L'altra sera, infatti, Prestes ha postato un video nel quale ha incluso tutti gli step del make-up che ha fatto per un party che ci sarebbe stato a Milano poche ore dopo e alla fine ha mostrato il look che ha scelto per quest'occasione.

La modella ha incantato tutti con top e pantaloni abbinati, entrambi in azzurro e in pizzo; a colpire, però, sono state le trasparenze di questo outfit, soprattutto nella parte alta.

La 35enne, dunque, ha sfoggiato un abbigliamento che ha lasciato poco spazio all'immaginazione e che ha un po' diviso gli utenti del web.

Gli elogi del fandom

Il look "vedo non vedo" di Helena ha animato la discussione sui social: da un lato c'è chi lo ha adorato, dall'altro chi pensa che le trasparenze sarebbero state troppe.

I fan della modella, però, si sono prodigati in grandissimi complimenti e ci hanno tenuto a ricordare che non tutti potrebbero permettersi un abbigliamento del genere.

"Look e make-up perfetti", "10 su 10, sei unica", "Una bomba", "Un outfit così sta bene a lei e a poche altre", "Bellissima", "Oltre la perfezione", "Stratosferica", "Favolosa", "Questo colore le sta benissimo", "Bellezza ed eleganza", si legge su X.

Il complimento di Alba Parietti

Giovedì scorso Helena è stata ospite a Sarabanda Celebrity e ha vinto la puntata con la sua squadra.

Durante la serata, inoltre, il "capitano" Alba Parietti ha speso belle parole per la modella con la quale ha condiviso l'esperienza: "Per sembrare bella, voglio accanto una che è più bella di me".