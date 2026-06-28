Negli ultimi giorni Helena Prestes ha deciso di non mandarle a dire, anzi si è esposta parecchio per difendere la sua vita privata e professionale. Su X, ad esempio, la modella ha punzecchiato gli utenti che vorrebbero mettere bocca nelle sue scelte e ha ricordato loro che non possono controllarla come se stessero giocando ad un videogame.

La nuova frecciatina di Helena

In questi giorni Helena è a Macerata con Javier e alcuni amici, ma non le sfugge nulla: tramite i social, infatti, la modella riesce a rimanere aggiornata su tutto quello che si dice sul suo conto e ogni tanto risponde.

Agli hater che da settimane stanno giudicando le sue scelte sia private che professionali, ad esempio, Prestes ha rivolto un messaggio sintetico ma pungente.

"Ogni persona è unica. La mia vita non è il vostro videogioco", ha scritto la 35enne in inglese sul suo account di X.

Queste frasi sono bastate per scatenare sia i commenti dei fan che quelli di chi non perde mai l'occasione per criticare la chiacchierata ex concorrente del Grande Fratello.

I pareri sul web

Questo recente sfogo di Helena ha attirato l'attenzione di molti utenti di X, gli stessi che hanno scelto di commentarlo pubblicamente.

"Hai ragione nel dire che la tua vita non è un videogioco, ma molti qui non lo capiscono", "Non ne sbagli una", "Hai lanciato arco e frecce, come sempre", "Tutto giusto", "Brava", "Ognuno dovrebbe concentrarsi sulle proprie scelte, non su quelle degli altri", "La vita non è un gioco, come darti torto", "Non ho altro da aggiungere, ha detto tutto lei", "Messaggio forte e chiaro, nessuno può pensare di avere in mano la vita degli altri", "L'invidia è una brutta bestia", "Vai avanti a testa alta", "Non ascoltare nessuno, la vita è la tua", "Sei unica", si legge sul web in questi giorni.

Il weekend a Macerata con Javier

In questo periodo di profondi cambiamenti (a partire dall'ingresso in una nuova agenzia) Helena è riuscita a ritagliarsi qualche giorno di relax lontano da casa.

Da venerdì scorso, infatti, gli Helevier sono a Macerata, dove Javier ha vissuto e lavorato per molti anni, e lì si stanno godendo alcune ore di riposo e divertimento assieme ad un gruppo di amici.