Il weekend a Capri sembra aver fatto molto bene a Helena Prestes, che proprio in queste ore ha deciso di raccontare a fan cosa le è successo quando è tornata a casa e soprattutto perché si è presa una pausa dai social. La modella ha spiegato che il ritorno in Italia è stato difficile perché in pochi giorni ha dovuto fare i conti con un forte mal di stomaco e attacchi d'ansia che l'hanno costretta a staccare la spina pur avendo tante cose da fare.

Le confidenze di Helena su TikTok

Che fine ha fatto Helena? I suoi fan se lo sono domandati per giorni, soprattutto quando hanno notato che la 35enne era poco attiva sui social.

Dopo essersi rilassata e divertita a Capri con Javier, familiari e amici, Prestes ha scelto di spiegare a chi la segue cosa le è successo quando è tornata in Italia e quindi anche perché si è presa una pausa da Instagram, X e TikTok.

"Sono stata in America per un mese e ci dovrò tornare per forza a breve, ma quando sono rientrata il mio corpo ha detto basta. Avrei voluto fare tante cose, ma il mio stomaco ha fatto i capricci. Ci siamo riposati e poi l'altro giorno siamo partiti per venire qui, ma il viaggio è stato un incubo. Siamo rimasti in aereo per cinque ore e ho avuto diversi attacchi d'ansia, per fortuna non molto forti", ha raccontato la modella in un video che ha registrato mentre si preparava per affrontare una nuova giornata.

Bellissimo get ready with me di Hele dove ci racconta un piccolo aneddoto sul viaggio per Capri. Andate a sentire

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https://t.co/QrrjFh5xgn — Alina06 (@AlinaChelaru06) June 1, 2026

Un mese in America

In questo video Helena ha spiegato perché è quasi sparita dai social per alcuni giorni e quindi perché non ha mostrato nulla del suo ritorno in Italia.

"Lì in America mi avranno riconosciuta due persone in un mese, qui è un continuo", ha detto Prestes mentre raccontava ai fan perché spesso la fama può essere un'arma a doppio taglio.

L'avventura americana della modella, però, non è ancora finita: come ha anticipato lei stessa, presto tornerà a New York per provare a proporsi a un brand famosissimo (non ha svelato quale) e che è uno dei suoi più grandi sogni.

Weekend d'amore con Javier

Helena e Javier non postano contenuti di coppia da tempo, ma chi era a Capri lo scorso weekend non ha potuto non notare l'intesa tra i due.

La modella e il pallavolista si sono goduti gli ultimi giorni anche in compagnia di alcuni ex concorrenti del loro Grande Fratello, da Luca Calvani ad Amanda Lecciso.