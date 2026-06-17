La prima edizione italiana di The 50 fa ancora discutere, o meglio sul web si sta parlando dei retroscena che stanno svelando alcuni concorrenti dopo la pubblicazione degli ultimi episodi su Prime Video. La Giss, ad esempio, su TikTok ha raccontato che la maggior parte degli altri partecipanti sarebbero stati "servizievoli" nei confronti di Helena Prestes, come se volessero tenersela buona per andare avanti nel gioco.

Il racconto sul reality Amazon

Lo scorso 16 giugno Helena ha parlato della sua esperienza a The 50 in un video che ha postato sul suo canale YouTube.

Nelle stesse ore La Giss ha catturato l'attenzione di molti utenti di TikTok svelando un retroscena inedito sul reality, o meglio su come si sarebbero comportati la maggior parte degli concorrenti con Prestes.

"Cosa penso di lei? Appena è entrata tutti le leccavano la faccia. Io non l'ho fatto perché penso che la faccia se la sa lavare da sola", ha esordito la giovane sul suo profilo social.

Stando a questa confidenza, parecchi partecipanti avrebbero avuto un atteggiamento quasi servizievole nei confronti della modella e infatti anche lei ha raccontato: "Sono stata accolta molto bene, non era mai successo. Sentivo che mi ammiravano e che mi conoscevano, è stato bellissimo".

Il legame recuperato con Shaila

Nel video nel quale ha risposto alle domande dei fan sull'avventura a The 50, Helena ha parlato anche di Shaila e di come si sono riavvicinate durante le registrazioni nel castello.

"Abbiamo legato tanto. Venivamo da un'esperienza difficile (il Grande Fratello) in cui non siamo andate d'accordo, ma in questo programma abbiamo fatto pace e ci siamo sentite anche dopo. Capita una volta al mese o ogni due settimane, questo è carino. Io tengo molto a queste cose, tifo per le persone e se lei sta bene è bello", ha dichiarato Prestes sull'ormai ex rivale.

ma allora si amano veramente pic.twitter.com/hgclyI4AxM — 𝐒 𝐎 𝐅 𝐈 𝐀 (@__sofia__21) June 16, 2026

I commenti dei fan di Helena

Le ultime novità su quello che è successo a The 50 hanno animato la discussione tra i fan di Helena, soprattutto tra quelli che apprezzano il riavvicinamento con Shaila.

"Ma allora si amano veramente, brave", "Non so se ridere o piangere", "Quindi è vero che sono diventate amiche, mi fa piacere", "Tutto è bene quel che finisce bene", "Hanno fatto la cosa migliore", "Brave ragazze", "Questa cosa è del tutto inaspettata", si legge su X in queste ore.