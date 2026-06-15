Solo pochi giorni fa è andata in onda l'ospitata di Helena Prestes a Sarabanda Celebrity, ma sul web si vocifera che il futuro della modella potrebbe essere nel cast di un famosissimo programma di Rai 1. Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano sui social, la 35enne di origini brasiliane sarebbe stata contattata da chi sta selezionando i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle.

L'indiscrezione che impazza in rete

In queste ore sul web si è sparsa una voce che, se verrà confermata, potrebbe far impazzire di gioia i tantissimi fan di Helena.

Stando a quello che si legge su Instagram, proprio in questo periodo Milly Carlucci starebbe scegliendo i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, ovvero le "star" che da settembre/ottobre si esibiranno accompagnati da maestri di danze latinoamericane davanti ad una severissima giuria.

Se Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni avrebbero già detto "no" al programma di Rai 1, la modella di origini brasiliane sarebbe ancora in lizza per un posto nel cast che dovrebbe essere annunciato durante l'estate.

Niente più reality per Helena

"Helena è stata contattata per Ballando con le stelle", ha svelato Deianira Marzano in una storia che ha postato su Instagram il 14 giugno scorso.

Al momento questa è solo un'indiscrezione che né Milly Carlucci né la modella hanno ancora commentato, ma nei prossimi giorni potrebbero trapelate ulteriori informazioni a riguardo.

Anche se ha detto "basta" ai reality dopo l'esperienza a The 50 Italia, Prestes potrebbe accettare il ruolo di concorrente di uno dei programmi più longevi e di successo della televisione italiana.

L'appello al fandom

Nelle ultime ore Helena ha attirato l'attenzione di molti utenti di X con un messaggio un po' particolare, una specie di appello che ha fatto alle persone che condividono i suoi contenuti in rete.

"Taggate i brand quando repostate i miei video, anche se sono regali io spero che vedono che ho ricevuto tutto. Io guardo i tag di tutti, oggi erano più di 70 tra disegni, dediche e miei post", ha scritto la modella rivolgendosi ai tantissimi fan che la seguono e la supportano sui social.