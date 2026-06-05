A poche ore dalla pubblicazione degli ultimi episodi di The 50 Helena Prestes ha deciso di condividere con i suoi fan le emozioni che ha provato riguardandosi a distanza di qualche mese dalle registrazioni nel castello. Su X, infatti, la modella ha commentato le puntate finali del reality al quale ha partecipato e poi si è detta felice nonostante la vittoria le sia sfuggita di un soffio.

Il commento a caldo di Helena

L'avventura di Helena a The 50 Italia non si è conclusa come lei e tutti i suoi fan avrebbero sperato: la modella, infatti, è riuscita a salire sul podio, ma all'ultimo è stata beffata da Matteo Diamante.

Anche se non ha vinto il reality del quale è stata assoluta protagonista assieme a pochi altri concorrenti, la 35enne sembra essere soddisfatta dell'esperienza che ha vissuto e delle persone che ha conosciuto o ritrovato nel castello.

"Sono felice di poter vivere emozioni uniche al fianco di gente piena di voglia di fare, pazza e divertente", ha scritto Prestes su X dopo aver commentato gli ultimi tre episodi del format al quale ha partecipato.

La reazione del fandom

Per mesi si è vociferato che Helena sarebbe stata la vincitrice di The 50, ma l'ultimo episodio ha svelato che le cose sono andate diversamente.

"Sei stata meravigliosa, una giocatrice intelligente", "Sono contenta che molti hanno potuto conoscere nuovi lati di te", "Bella la coalizione con Shaila", "Sei stata grande comunque", "Sempre dalla tua parte", "Sei stata la regina di questo reality", "Hai vinto tu", "Fiera di seguirti", "Complimenti, hai giocato con testa e cuore", "La migliore", "L'unica donna sul podio, non è poco", "Non ci deludi mai", "Fantastica, ci hai fatto emozionare e divertire", si legge su X in queste ore.

Il successo di The 50

La prima edizione italiana di The 50 ha riscosso un successo al di sopra di qualsiasi aspettativa: da circa tre settimane, infatti, il reality è al quinto posto tra i programmi non in lingua inglese più visti su Prime Video.

Questo boom è sicuramente merito del cast, ovvero dei concorrenti che hanno saputo regalare un colpo di scena dietro l'altro fino alla proclamazione del vincitore.

Amazon ha deciso di rinnovare il reality, infatti si dice che a settembre ci saranno le riprese della seconda stagione e che gli autori starebbero già cercando i 50 personaggi da "arruolare".