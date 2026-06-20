L'altro giorno Helena Prestes si è recata a Milano per motivi personali (si parla di visite per problemi allo stomaco), poi si è concessa un po' di shopping in centro ed è proprio lì che i fan l'hanno avvistata e fermata. In un video che sta circolando sul web, infatti, si vede la modella formare autografi e fare selfie con molte persone, tutte colpite dalla sua disponibilità e dal look semplice che ha sfoggiato in città.

L'avvistamento in via Montenapoleone

Anche se vive a Lecco, Helena è spesso a Milano e infatti anche l'altro giorno ha raggiunto il capoluogo lombardo per una serie di ragioni.

Dopo essersi sottoposta a visite di controllo e dopo aver fatto aperitivo con alcuni amici, la 35enne si è spostata in via Montenapoleone e si è dedicata allo shopping.

Come mostra un video che ha fatto il giro del web, la modella è stata riprese all'uscita da un negozio e per diversi minuti ha firmato autografi e ha scattato foto con tutte le persone che glielo hanno chiesto.

Prestes ha sfoggiato un bel sorriso nelle brevi chiacchierate che ha fatto con i fan che ha incontrato, dopodiché è tornata a casa dove ad aspettarla c'era Javier.

La bellissima in giro per Milano... disponibile e sorridente 🫶🏻🤍#helenerspic.twitter.com/6PwpVgoXX3 — Alina06 (@AlinaChelaru06) June 19, 2026

Il commento di Helena su X

Helena è rimasta colpita dall'affetto che ha ricevuto a Milano, ma su X ha preferito scrivere un commento ironico sul look che aveva quando ha incrociato i fan in centro.

"La giornata in cui esco più struccata e con i capelli completamente scombinati è la giornata in cui mi fotografano di più", ha scherzato la modella sui social.

L'affetto del fandom

Quello che è successo l'altro pomeriggio a Milano ha confermato ai fan che Helena non si tira mai indietro quando si tratta di interagire con loro, anzi chiacchiera e fa foto con tutti anche quando non si sente al cento per cento.

"Lei è sempre gentile e disponibile con tutti, e non provate a dire il contrario", "Hele sei bellissima in tutte le salse, non preoccuparti", "Stupenda e dolcissima", "Puoi uscire anche disordinata, sei sempre il top", "Nessuno si era accorto che eri struccata", "Meravigliosa con e senza trucco", "La cosa più bella di te è la gentilezza", "Una persona da ammirare", "Un raggio di sole", "Il make-up non ti serve, sei stupenda", si legge su X.