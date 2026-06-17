Negli ultimi giorni tra Helena Prestes e Javier Martinez è nata una simpatica rivalità: complice l'inizio dei Mondiali di calcio, quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier si sono resi protagonisti di diversi episodi degni di nota. Qualche ora fa, ad esempio, la modella di origini brasiliane ha commentato in modo ironico e pungente il successo dell'Argentina contro l'Algeria e in molti hanno interpretato le sue parole come una bonaria frecciatina al fidanzato, grande tifoso dell'Albiceleste e di Lionel Messi.

Il commento di Helena sui social

Il 16 giugno l'Argentina ha debuttato ai Mondiali con un secco 3-0 all'Algeria: il match è stato molto seguito anche se si è svolto quando in Italia era notte fonda, e tra gli spettatori c'era anche Javier.

Il 31enne ha guardato la partita e solo dopo che è terminata ha pubblicato qualche storia su Instagram per elogiare Messi, autore di una tripletta storica.

Stamattina, però, l'attenzione dei fan è stata catturata da un commento che Helena ha postato su X e che molti hanno interpretato come una simpatica frecciatina al fidanzato argentino.

"Brava l'Argentina? Voglio vedere quando arriva il Portogallo", ha scritto Prestes sui social.

La reazione del fandom

La simpatica rivalità tra Helena e Javier durante i Mondiali sta intrattenendo i fan, soprattutto chi apprezza particolarmente le frecciatine che i due si lanciano tramite i social.

"Helena loro hanno Messi, ha già fatto tre gol", "Il Brasile deve recuperare nelle prossime partite", "La finale ideale sarebbe Argentina contro Brasile, lì si che ci divertiremmo", "Messi è troppo forte, devi ammetterlo", "Il Brasile ha pareggiato e l'Argentina ha vinto 3-0, quindi nel primo confronto non c'è storia", "Non c'è paragone tra Messi e Cristiano Ronaldo, non diciamo eresie", "Vi vedo carichi ed è solo l'inizio", si legge su X in queste ore.

Il futuro degli Helevier

Negli ultimi giorni sul web si è parlato di Helena e Javier anche per il loro futuro professionale.

Se la modella è finita al centro delle chiacchiere per una possibile partecipazione a Ballando con le stelle, Martinez sembra aver smentito le voci che lo davano in partenza per le Filippine, dove si sta registrando la nuova edizione dell'Isola dei famosi.