La terza stagione di House of the Dragon, la serie HBO ambientata nell'universo de Il Trono di Spade, arriva in Italia a partire dal 22 giugno su Sky e in streaming su Now. Con i suoi otto nuovi episodi, la serie prosegue la narrazione della sanguinosa guerra civile che ha dilaniato la leggendaria Casa Targaryen. Tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, la vicenda si svolge circa duecento anni prima degli eventi che hanno caratterizzato Il Trono di Spade.

Il cast della terza stagione presenta un cast ricco e variegato, con nomi come Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.

La regia dei nuovi episodi è di Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere. Tra i produttori esecutivi figurano il co-creatore e showrunner Ryan Condal e il co-creatore George R.R. Martin.

Trama e atmosfere della terza stagione

La nuova stagione prende il via con scene che evidenziano la guerra civile, nota come la "Danza dei Draghi". Il conflitto contrappone il Consiglio dei Verdi (Re Aegon) e il Consiglio dei Neri (Regina Rhaenyra). Il pubblico assisterà a combattimenti cruenti e tentativi di diplomazia. I draghi, fulcro della narrazione, torneranno protagonisti di spettacolari battaglie. Lo showrunner Ryan Condal ha anticipato che la "Battaglia della Gola", che apre la stagione, è "diversa da qualsiasi altra cosa sia mai stata fatta in televisione".

Questo inizio introduce le tensioni familiari tra i fratelli Aegon II e Aemond, con dialoghi intensi che coinvolgono la reginaAlicent.

Ryan Condal ha ribadito che il tono della nuova stagione resta fedele alle radici dello show. "Fin dall’inizio si trattava di una tragedia familiare ambientata a Westeros", ha dichiarato, aggiungendo che "in questi nuovi capitoli sono previste ulteriori perdite e un clima più cupo e oscuro". La serie, pur non essendo un'allegoria del contemporaneo, esplora temi universali presenti nel romanzo di Martin, che risuonano con questioni attuali, come il potere femminile e le dinamiche familiari. Condal ha chiarito: "Non scrivo un’allegoria del contemporaneo. Abbiamo il nostro piano di quattro stagioni e ci atteniamo a quello".

Casa Targaryen e le aspettative dei fan

La terza stagione di House of the Dragon è la penultima della serie, promettendo di sciogliere molti interrogativi e di approfondire snodi narrativi in vista del "gran finale". I personaggi principali affronteranno momenti di profonda crisi, che ne delineeranno ulteriormente la psicologia e le motivazioni. Riguardo all'attesa tra una stagione e l'altra, Condal ha spiegato: "Si parla di un anno di scrittura e sette mesi per girare una stagione, senza contare gli effetti speciali. Occorre pazienza, ma il risultato non deluderà lo spettatore".

Mentre House of the Dragon conserva il respiro epico del suo predecessore, introduce nuove prospettive, in particolare nella rappresentazione dei ruoli femminili.

Condal ha specificato che questa non è stata una scelta deliberata, ma l'emergere di "questioni universali che dialogano con il contemporaneo, tra cui il tema delle donne al potere". Concludendo, lo showrunner ha anticipato: "Anche se un lieto fine non è in previsione, lasceremo allo spettatore qualcosa a cui aggrapparsi alla fine". La serie si conferma un appuntamento imperdibile per un vasto pubblico, ansioso di seguire lo sviluppo e la conclusione delle intricate vicende dei Targaryen nella prossima e ultima stagione.