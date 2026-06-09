La tanto attesa terza stagione di House of the Dragon è pronta a fare il suo debutto, promettendo di catturare l'attenzione del pubblico con un inizio di grande impatto. La serie, spin-off dell'acclamato Game of Thrones, sarà disponibile a partire dal 22 giugno su HBO Max Italia, Sky e NOW. L'apertura è stata concepita per lasciare un segno indelebile, con la messa in scena della Battaglia del Condotto, un evento che lo showrunner Ryan Condal ha descritto come «qualcosa di mai visto prima in televisione».

Una produzione imponente e un racconto di caos

La nuova stagione si apre con una sequenza di straordinaria complessità produttiva. Per realizzare la scena iniziale sono stati necessari oltre trecento giorni di riprese, impiegando centinaia di comparse e costruendo navi appositamente per l'occasione. I set immersivi hanno visto un uso massiccio di elementi reali come acqua e fuoco, contribuendo a creare un'atmosfera autentica e viscerale. I draghi, elementi iconici della saga, sono stati integrati in post-produzione, esaltando ulteriormente l'impatto visivo di questa guerra epocale.

Il cast della serie ha vissuto in prima persona il peso emotivo e fisico della storia. Tom Glynn-Carney, che interpreta il complesso personaggio di Aegon II, ha rivelato come le protesi aderenti al collo abbiano influenzato profondamente la sua trasformazione, sia fisica che psicologica, conferendogli una «determinazione di ferro».

Allo stesso modo, Harry Collett, nei panni di Jacaerys Velaryon, ha descritto il suo personaggio come un adolescente lacerato tra le pesanti responsabilità che gli incombono e una profonda frustrazione, evidenziando un rapporto madre-figlio di rara intensità e complessità.

Il potere femminile e l'umanità imperfetta nel conflitto

Tra le figure centrali di questa stagione emergono Baela e Rhaena Targaryen, interpretate rispettivamente da Bethany Antonia e Phoebe Campbell. Queste due donne si distinguono per una forza femminile silenziosa ma lucida, forgiata anche dall'influenza della saggia Rhaenys. Le attrici hanno sottolineato un aspetto cruciale della narrazione: «non ci sono né eroi né villain».

La guerra, infatti, non presenta figure univoche di bene o male, ma piuttosto mette in luce le scelte umane, spesso fragili e intrinsecamente sbagliate, che definiscono il corso degli eventi.

La riflessione sulla natura del conflitto è un tema portante. Collett osserva che la guerra «non risolve nulla», un concetto rafforzato da Glynn-Carney, il quale aggiunge che i veri mostri non sono le creature mitologiche come i draghi, ma gli esseri umani stessi, incapaci di affrontare i problemi senza ricorrere alla violenza. In questo contesto, la Battaglia del Condotto assume un valore simbolico, diventando l'emblema del caos distruttivo e delle inevitabili conseguenze che derivano dalle decisioni umane.

La stagione si preannuncia quindi come un'esperienza profondamente emotiva e complessa, un vero e proprio viaggio di trasformazione per i personaggi e per gli attori stessi, che hanno affrontato pressioni e sfide significative sul set. Glynn-Carney ha definito la sua partecipazione alla serie «un onore» e una preziosa occasione di crescita professionale.

In conclusione, la terza stagione di House of the Dragon si configura come un capitolo intenso e visivamente potente, ma anche narrativamente profondo. Il conflitto non è solo uno spettacolo grandioso, ma funge da lente d'ingrandimento per rivelare l'umanità in tutti i suoi aspetti più fragili e autentici.