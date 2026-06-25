Dopo la messa in onda su Canale 5, la settima stagione de "I Cesaroni – Il ritorno" approda su Netflix a partire da lunedì 29 giugno. Per Claudio Amendola, storico protagonista della serie ambientata alla Garbatella, questo passaggio rappresenta una nuova opportunità, specialmente per il pubblico più giovane. "Le piattaforme hanno una programmazione che rispetta maggiormente lo spettatore e capisco perfettamente che molti fan de I Cesaroni abbiano avuto difficoltà a seguirlo in televisione quando veniva trasmesso alle 22:30. Finalmente arriverà su Netflix, dove secondo me avrà lo spazio che merita", ha dichiarato Amendola, evidenziando la flessibilità dello streaming.

Amendola ha poi analizzato gli ascolti della settima stagione, attribuendo le difficoltà alla gestione della programmazione televisiva. "I Cesaroni si collocano comunque nella media delle fiction di Canale 5", ha precisato, ma la serie è stata "molto penalizzata dalla gestione della messa in onda". Ha citato i continui rinvii, da ottobre ad aprile, che hanno generato "confusione e disaffezione da parte del pubblico". L'attore ha anche sottolineato come la valutazione del successo sia mutata: "Oggi, però, credo che i numeri davvero importanti siano quelli di Infinity, che sono pazzeschi, e quelli che vedremo su Netflix". La fruizione dei contenuti è cambiata radicalmente, con il pubblico che predilige la libertà di scegliere cosa e quando guardare, libero da orari imposti e "eccessive" interruzioni pubblicitarie.

L'approdo su Netflix e l'andamento degli ascolti

Gli ultimi episodi de "I Cesaroni – Il ritorno" sono stati trasmessi su Canale 5 lunedì 1 giugno, con un doppio episodio conclusivo in un'unica serata, anticipando la chiusura della stagione, inizialmente prevista per l'8 giugno. La settima stagione, acquisita da Netflix, sarà disponibile sulla piattaforma, offrendo un'opportunità a chi non l'ha seguita in diretta. Questo passaggio evidenzia la rilevanza delle piattaforme di streaming per le fiction italiane.

I dati di ascolto della settima stagione hanno registrato un debutto promettente, con 3 milioni e 486 mila telespettatori e uno share del 22,60%. Tuttavia, dopo l'avvio, si è verificato un calo progressivo, portando lo share a toccare il 12,95%.

La media attuale della serie si attesta su 2 milioni e 548 mila spettatori, con una quota superiore al 16%. Amendola ha ribadito che, nonostante le flessioni, i numeri si collocano nella media delle fiction di Canale 5, ma le continue modifiche al palinsesto hanno influito negativamente sull'affezione del pubblico.

Futuro della serie e la gestione dei personaggi

Riguardo al futuro de "I Cesaroni", Claudio Amendola ha aperto alla possibilità di una nuova stagione, rivelando: "Ne stiamo parlando con Netflix". Questa dichiarazione suggerisce un cambiamento significativo nelle dinamiche produttive delle serie TV italiane, con le piattaforme di streaming che assumono un ruolo centrale e svincolano l'offerta dai palinsesti televisivi.

Amendola ha infine commentato le recenti dichiarazioni di Niccolò Centioni, attore che interpreta un personaggio storico della serie, deluso dallo scarso spazio a lui riservato. "Ha ragione. Ho cercato di inserirlo in tutte le scene possibili, anche quando inizialmente non era previsto. Niccolò lo sa bene", ha ammesso Amendola. L'attore ha definito la gestione del personaggio di Centioni un "errore madornale", pur precisando che si trattava di decisioni che "non dipendevano da me". Ha concluso esprimendo piena solidarietà con il collega. Queste affermazioni mostrano la sua attenzione verso il cast e le complessità di una produzione longeva, tornata sullo schermo.