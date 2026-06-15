Il giornalista e autore Domenico Iannacone torna su Rai3 con la nuova stagione del programma "Che ci faccio qui", in onda dal 17 giugno in seconda serata. Il ciclo di sei puntate si concentra sul tema del corpo, esplorato come luogo di fragilità, resistenza e cambiamento. Iannacone stesso dichiara: "Riparto dal corpo per raccontare fragilità e resistenze", sottolineando l'approccio profondo che caratterizza la sua narrazione.

La nuova edizione si propone di indagare le dinamiche personali e collettive legate alla dimensione corporea, attraverso testimonianze che spaziano dal disagio al riscatto.

Il corpo, come spiegato da Iannacone, "diventa il punto di partenza per affrontare molte delle storture della società, diseguaglianze, discriminazioni e le possibilità di redenzione e cambiamento". Lo stile narrativo diretto, privo di filtri retorici, è in linea con la missione del servizio pubblico di offrire uno sguardo realistico e profondo sugli aspetti meno visibili della società italiana. "Che ci faccio qui" si è contraddistinto fin dall'esordio per un formato che unisce il reportage giornalistico a una riflessione personale, dando voce a chi spesso non trova spazio nei grandi mezzi di comunicazione. Le storie di questa stagione saranno focalizzate su esperienze di malattia, disabilità, discriminazione, ma anche su tentativi di riscatto sociale e personale, in un quadro che tiene insieme la dimensione individuale e quella collettiva.

"Che ci faccio qui": un'indagine sulla realtà sociale italiana

"Che ci faccio qui" è riconosciuto come uno degli esempi più riusciti di documentario sociale nella televisione italiana contemporanea. Nelle stagioni precedenti, il programma ha posto l'accento su temi delicati come la povertà, l'esclusione e la resistenza individuale e collettiva. La capacità di Iannacone di creare empatia e profondità narrativa rimane la cifra stilistica del format, apprezzato anche per la qualità della regia e delle immagini, spesso girate in presa diretta in luoghi simbolici per le storie raccontate.

La novità di quest'anno risiede nell'attenzione sistematica al corpo, considerato da Iannacone "crocevia di tutte le condizioni umane".

Il ciclo di puntate di questa stagione attraversa storie che riguardano tanto i limiti quanto le potenzialità della corporeità, in relazione alle trasformazioni della società italiana. Viene mantenuto il legame con i contesti più fragili del Paese, con un'attenzione specifica alle conseguenze sociali e culturali delle tematiche trattate.

Il percorso di Domenico Iannacone e l'impatto del programma

Domenico Iannacone ha costruito la propria carriera su un giornalismo d'inchiesta che privilegia la prossimità con le vicende umane rispetto agli slogan o all'inchiesta giudiziaria pura. La sua cifra distintiva, spesso premiata dalla critica, si conferma anche in "Che ci faccio qui", programma nato nel 2019 e consolidatosi negli anni come prodotto di punta della seconda serata di Rai3.

Grazie alla scelta di argomenti "scomodi" e alla presenza costante di storie individuali e corali, il programma ha segnato uno stile riconoscibile nel panorama televisivo italiano contemporaneo.

Nelle precedenti stagioni, la trasmissione ha affrontato temi come il lavoro precario, le migrazioni, le marginalità urbane e le storie di chi cerca dignità nelle difficoltà. Il formato, che mescola racconto personale, reportage e riflessione civile, è stato ben accolto da pubblico e critica, contribuendo a valorizzare la funzione della tv di servizio pubblico. Con la nuova stagione al via dal 17 giugno, "Che ci faccio qui" si conferma un appuntamento di riferimento per chi cerca uno sguardo autentico sull'Italia di oggi.