Ci sono programmi televisivi che macinano ascolti record e conquistano milioni di spettatori, ma che una parte del pubblico continua a considerare una sorta di “piacere nascosto”. È quanto emerge da una ricerca di OmnicomMediaGroup realizzata per il quotidiano Libero, che ha analizzato le abitudini e le percezioni degli spettatori italiani.

Il fenomeno “Temptation Island”

In cima alla classifica dei programmi più seguiti ma meno confessati c’è “Temptation Island”, il reality di Canale 5 tornato in onda il 24 giugno con numeri da record: 3,768 milioni di telespettatori, il 28,5% di share e circa 200mila utenti collegati dai dispositivi digitali.

Secondo la ricerca, il 35% del pubblico che lo segue non ammette di guardarlo ad amici e conoscenti.

Il programma ha registrato risultati particolarmente elevati tra il pubblico femminile (31,7% di share), tra i teenager (56,1%) e nella fascia d’età 20-24 anni (53,4%). Ottimi anche i dati regionali, con Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige ai vertici per fedeltà al format.

La cronaca nera tra ascolti e reticenze

Al secondo posto si colloca “Quarto Grado”, storico programma di Rete 4 che negli ultimi mesi ha beneficiato dell’interesse per il caso Garlasco e altri fatti di cronaca nera, raggiungendo punte del 12% di share.

Eppure, il 28% degli spettatori dichiara di non voler ammettere pubblicamente di seguirlo.

Anche “Chi l’ha visto?”, appuntamento fisso del mercoledì sera su Rai 3, rientra nella classifica: nonostante ascolti superiori al milione di telespettatori e share che arrivano al 12%, il 19% del pubblico preferisce non rivelare questa abitudine televisiva.

Stessa sorte per “Ore 14”, il programma di approfondimento di Rai 2, seguito da oltre un milione di persone ma rinnegato dal 15% degli spettatori.

Uomini e Donne e il fascino delle soap

Sul gradino più basso del podio si piazza “Uomini e Donne”, autentico fenomeno del daytime televisivo italiano. Il dating show di Maria De Filippi continua a viaggiare attorno al 25% di share, ma uno spettatore su quattro preferisce non dichiarare di seguirlo.

Tra i programmi più “nascosti” figura anche “Beautiful”, che dopo 36 anni di programmazione e oltre 9.350 episodi trasmessi in Italia continua a superare i 2 milioni di telespettatori con una quota vicina al 20% di share.

In questo caso il 16% del pubblico, soprattutto uomini appartenenti a fasce socio-culturali elevate, non rivela questa passione.

Le serie che conquistano il pubblico

Nella classifica compare anche “Il Paradiso delle Signore”, la fiction quotidiana di Rai 1 che supera regolarmente il 20% di share nel pomeriggio. Nonostante il successo, il 10% degli spettatori non ammette di seguirla.

Chiude la graduatoria una delle soap turche più popolari degli ultimi anni, “La forza di una donna”, capace di raggiungere punte del 30% di share nel daytime di Canale 5.

Anche qui emerge una curiosità: l’8% dei suoi appassionati sostiene addirittura di non sapere cosa sia il programma.

Il successo dei “piaceri televisivi nascosti”

La ricerca evidenzia un fenomeno ormai consolidato: programmi spesso criticati o considerati “popolari” continuano a raccogliere ascolti molto elevati, coinvolgendo pubblici trasversali per età, istruzione e provenienza geografica.

Un successo che dimostra come, al di là delle dichiarazioni pubbliche, reality, soap opera e trasmissioni di cronaca restino tra i contenuti più seguiti dagli italiani.