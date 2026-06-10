Il noto giornalista e conduttore televisivo Milo Infante ha ufficialmente annunciato il suo passaggio a Mediaset in vista della prossima stagione televisiva. Questa mossa, che segue una lunga e consolidata esperienza presso la Rai, è stata descritta dallo stesso Infante come un momento cruciale e un vero e proprio punto di arrivo nella sua carriera professionale. La notizia, diffusa il 10 giugno 2026, sancisce l'ingresso del volto televisivo in una delle principali reti private nazionali, dopo anni di impegno nel servizio pubblico.

Nella stagione televisiva appena conclusa, Infante ha condotto con successo la trasmissione Ore 14 su Rai Due, affermandosi come una presenza familiare e apprezzata nel palinsesto pomeridiano.

Nelle sue recenti dichiarazioni, il giornalista ha ribadito come questa nuova tappa professionale rappresenti una meta ambita e pienamente raggiunta. Ha inoltre espresso profonda gratitudine verso la Rai per il percorso compiuto e per le significative opportunità di crescita sia personale che lavorativa. "Lascio la Rai con gratitudine", ha affermato Infante, manifestando la convinzione che la nuova piattaforma gli offrirà ulteriori stimolanti sfide e la possibilità di intercettare e coinvolgere pubblici diversi.

Il percorso di Milo Infante: dal servizio pubblico all'offerta privata

La carriera di Milo Infante si è costruita e sviluppata prevalentemente in ambito televisivo, con incarichi di rilievo e significativi proprio all'interno della Rai, dove ha condotto nel corso degli anni numerosi programmi dedicati all'approfondimento.

La sua comprovata esperienza come volto autorevole dell'informazione pomeridiana rappresenta una solida garanzia di continuità e qualità. Queste sono caratteristiche che Mediaset intende valorizzare strategicamente nell'ambito di un più ampio progetto di potenziamento della propria offerta informativa e di approfondimento.

Il trasferimento di conduttori di spicco e volti storici dalle reti pubbliche alle emittenti televisive private è un fenomeno non insolito nel dinamico panorama televisivo italiano. Tale pratica si inserisce in una consolidata tradizione di scambi e di ricerca di nuove sfide professionali, che periodicamente ridefiniscono la programmazione e l'identità stessa delle emittenti, convogliando competenze e carismi consolidati verso un pubblico sempre più trasversale e, in molti casi, più vasto.

Mediaset: strategie e investimenti nell'informazione

Negli ultimi anni, Mediaset ha attuato una politica di investimento deciso per rafforzare la propria offerta di programmi dedicati all'informazione e all'approfondimento. Questa strategia ha visto il gruppo accogliere professionisti che hanno dimostrato una forte credibilità e un solido legame con il pubblico. L'arrivo di Milo Infante si inserisce e conferma pienamente questa linea editoriale, che vede l'azienda impegnata a evolvere i propri palinsesti, puntando su volti già noti e su trasmissioni in grado di fidelizzare gli spettatori.

Il gruppo Mediaset si posiziona tra i maggiori attori privati nel panorama mediatico nazionale, vantando una struttura articolata che include reti di punta come Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

L'inserimento di nuovi conduttori risponde all'esigenza strategica di presidiare con maggiore efficacia i segmenti informativi, in particolare quelli del pomeriggio, da sempre molto seguiti dal pubblico televisivo italiano. Per la stagione 2026-2027, la presenza di Milo Infante è destinata a contribuire significativamente a ridefinire sia i contenuti che lo stile dell'offerta Mediaset nel cruciale settore dell'attualità.