L’attesa è finita per i milioni di telespettatori che ogni pomeriggio si sintonizzano su Rai 1. Lunedì 25 maggio sono ufficialmente iniziate le riprese dell'undicesima stagione de Il Paradiso delle signore presso gli studi Videa di Roma. I motori della macchina produttiva si sono riaccesi per confezionare i nuovi episodi che andranno in onda a partire da settembre da lunedì a venerdì nel pomeriggio. Il pubblico ritroverà i propri beniamini: le porte del magazzino milanese si riapriranno sicuramente per Marta, Roberto, Matteo, Delia, Mirella e l'immancabile Gianlorenzo Botteri, senza dimenticare i grandi burattinai della trama, Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Spazio anche alle vicende di Odile, che sarà al centro della scena su due fronti: la paternità di Umberto, a lei ancora sconosciuta, e la storia d'amore con Matteo, sbocciata nel finale della precedente stagione.

Il mistero della paternità di Odile scuote la contessa Adelaide

Le anticipazioni più scottanti di questa undicesima stagione ruotano intorno a un devastante segreto destinato a venire a galla nei primi mesi di programmazione. Al centro di questo uragano ci sarà Odile, la cui vita verrà completamente stravolta. La ragazza occuperà un ruolo di primissimo piano nelle dinamiche della serie e l'ipotesi più accreditata riguarda un mistero legato alla sua nascita. Il segreto in questione potrebbe infatti riguardare la paternità di Odile, un dettaglio rimasto finora nell'ombra che rischia di ridisegnare gli equilibri dinastici ed economici di Villa Guarnieri, mettendo con le spalle al muro la stessa Adelaide.

Il nuovo look di Marcello e le vicende sentimentali di Mirella

Un’altra storyline che promette di tenere i telespettatori incollati allo schermo riguarda Marcello. Il giovane e ambizioso Barbieri apparirà visibilmente triste e provato, lontano dai fasti e dal sorriso spavaldo delle passate stagioni. A sottolineare questo momento di profonda crisi interiore ci sarà anche una trasformazione fisica radicale: Marcello porterà i baffi. Questo inedito dettaglio estetico, specchio di una malinconia che sembra non volerlo abbandonare, rappresenta una delle novità visive più attese e discusse dai fan sui social in queste prime ore di riprese. A tenere banco, inoltre, sarà anche il percorso di Mirella, una delle Veneri del grande magazzino.

Nelle ultime puntate trasmesse su Rai 1, la giovane commessa era stata ingannata dal padre di suo figlio Michelino, Luigi, ricomparso all’improvviso dopo anni di silenzio. Grazie al sostegno e alle verifiche di Mimmo, Mirella aveva scoperto che l’uomo aveva trascorso un periodo in carcere, scegliendo così di troncare ogni legame con lui. Proprio per questo resta alta l’attenzione sul rapporto nato tra lei e Mimmo: un’amicizia speciale che potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più profondo durante l’estate del 1967, lasciando intuire sviluppi sentimentali pronti a emergere nelle nuove puntate.