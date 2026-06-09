Gli attori de Il Paradiso delle Signore sono già tornati sul set per girare le scene dell'11^ stagione. Stando a quanto si apprende da alcune indiscrezioni, il prossimo anno Marta ed Enrico saranno ancora presenti a differenza di quanto era stato ipotizzato nel gran finale. Anche Odile ci sarà ma avrà un inizio di stagione movimentato, a causa del mistero legato a suo padre.

Il Paradiso delle Signore: tutto ruota intorno ad un mistero

Le indiscrezioni che arrivano dal set de Il Paradiso delle Signore, confermano la presenza di Marta ed Enrico (interpretati da Gloria Radulescu e Thomas Santu).

La coppia per gli spettatori risulta essere un punto fermo visto che nel corso del tempo hanno mostrato una certa stabilità grazie anche all'arrivo di Anita. In particolare, il personaggio di Marta potrebbe essere d'aiuto a stemperare le diverse tensioni che si creeranno a casa Guarnieri.

Le nuove trame infatti, sembrano ruotare intorno al mistero sul padre di Odile (Arianna Amadei). La Contessa ha chiuso una stagione travagliata, con serenità. Inoltre ha ritrovato l'intesa con Matteo visto che fra i due c'è stato spazio anche per un bacio. Il futuro di Adelaide (Vanessa Gravina) è legato a quello della figlia: il finale di stagione per lei è stato molto tranquillo visto che aveva teso la mano a Rosa Camilli.

Nella nuova stagione, però, la Contessa di Sant'Erasmo sarà alle prese con un passato ingombrante e ciò è destinato a cambiare ancora una volta gli equilibri ed alimentare nuove tensioni.

Com'è finita la 10^ stagione

La soap opera targata Rai, è terminata con diversi colpi di scena.

Marta ha ricevuto un'importante proposta di lavoro dal Vaticano: nel caso la donna avesse accettato sarebbe stata costretta a lasciare Milano per Roma. Odile dopo la tormentata stagione con Ettore e Greta Marchesi ha ritrovato la serenità sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Tuttavia sulla sua vita continua ad esserci un mistero, legato a suo padre. Dal canto suo Adelaide ha continuato a nascondere l'identità dell'uomo, ma al tempo stesso è riuscita ad appianare le divergenze con Rosa. Quest'ultima invece ha vissuto tra la vita e la morte, ma Enrico l'ha salvata.