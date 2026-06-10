I fan de Il Paradiso delle Signore dovranno attendere ancora qualche settimana prima di ritrovare i protagonisti della celebre soap opera di Rai 1. Contrariamente alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la stagione 11 de Il Paradiso delle Signore non debutterà in anticipo a fine agosto.

Per il momento, infatti, la programmazione confermata da Rai prevede il ritorno della soap a partire da lunedì 7 settembre alle ore 16:05 su Rai 1, mantenendo così la tradizionale collocazione nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia.

Nessun debutto anticipato per affrontare la concorrenza delle soap turche

Negli ultimi mesi si era ipotizzato un possibile ritorno anticipato della serie televisiva italiana. L'obiettivo sarebbe stato quello di rafforzare il pomeriggio di Rai 1 e affrontare al meglio la crescente concorrenza delle soap turche di Canale 5, sempre più apprezzate dal pubblico italiano.

Tuttavia, almeno per il momento, la Rai ha scelto di non modificare la strategia adottata nelle passate stagioni. La nuova annata de Il Paradiso delle Signore 11 prenderà il via regolarmente a settembre, lasciando invariata la pausa estiva che accompagna ogni anno la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta.

Grande attesa per le nuove puntate

L'attesa del pubblico è particolarmente elevata dopo il successo registrato dalla decima stagione, che ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti e share nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Le nuove puntate promettono di regalare numerosi colpi di scena, con intrecci sentimentali, segreti e nuovi personaggi destinati a movimentare le vicende del celebre grande magazzino milanese. Gli sceneggiatori sono già al lavoro per offrire trame coinvolgenti capaci di mantenere alta l'attenzione degli spettatori.

La sfida auditel del pomeriggio televisivo

Con il ritorno fissato al 7 settembre, Il Paradiso delle Signore sarà chiamato ancora una volta a difendere la leadership negli ascolti del pomeriggio.

La concorrenza delle produzioni turche trasmesse da Canale 5 rappresenta una sfida importante, ma la soap di Rai 1 continua a essere uno dei prodotti più forti e seguiti dell'intero daytime televisivo.

I dati delle ultime stagioni hanno dimostrato come la serie sia riuscita a fidelizzare milioni di telespettatori, diventando un appuntamento quotidiano imprescindibile per una vasta fascia di pubblico.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore 11

In sintesi, la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 11 non partirà in anticipo a fine agosto. Salvo eventuali variazioni di palinsesto, il debutto resta fissato per lunedì 7 settembre alle 16:05 su Rai 1, data dalla quale gli spettatori potranno tornare a seguire le nuove avventure dei protagonisti della soap italiana più amata del piccolo schermo.