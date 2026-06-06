Vanessa Gravina, in una recente intervista concessa a Leggo, ha offerto un quadro dettagliato e sorprendentemente intimo su ciò che attende i telespettatori nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore. L’attrice, che da anni presta volto e voce all’inconfondibile Adelaide Di Sant’Erasmo, ha parlato del futuro narrativo del suo personaggio, del rapporto con il pubblico e della forza di una serie che continua a macinare ascolti record. Le sue parole delineano un percorso ricco di emozioni, conflitti familiari e nuove sfumature interpretative che promettono di ridefinire il ruolo della contessa all’interno della soap.

Adelaide al centro di una vicenda familiare intensa e inedita

Secondo quanto anticipato da Vanessa Gravina, la nuova stagione porterà Adelaide a confrontarsi con una storyline che la coinvolgerà in modo diretto e profondo: una vicenda legata alla figlia, destinata a scuotere gli equilibri della famiglia Di Sant’Erasmo. La contessa, da sempre abituata a muoversi con eleganza strategica tra potere, responsabilità e doveri sociali, si troverà questa volta a fare i conti con un terreno molto più fragile e personale. L’attrice parla di una partita importante, una sfida che non riguarderà solo il ruolo pubblico di Adelaide, ma soprattutto la sua dimensione privata. La donna che il pubblico ha imparato a conoscere, forte, ironica, tagliente, spesso trattenuta dal suo rango, dovrà affrontare emozioni che non potrà più nascondere dietro la compostezza aristocratica.

Questa nuova direzione narrativa permetterà di scoprire lati inediti del personaggio: la vulnerabilità, la paura di perdere ciò che ama, la difficoltà di conciliare il ruolo di madre con quello di figura di riferimento della famiglia. Una trasformazione che promette di rendere Adelaide ancora più complessa e affascinante, regalando alla Gravina l’opportunità di esplorare registri emotivi profondi e sfumati. La storyline familiare, inoltre, potrebbe avere ripercussioni anche sugli altri personaggi de Il Paradiso delle signore, aprendo scenari che intrecciano sentimenti, segreti e scelte difficili. La contessa sarà chiamata a prendere decisioni che potrebbero cambiare il suo percorso e quello di chi le sta accanto, in una stagione che si preannuncia tra le più intense degli ultimi anni.

Perché Il Paradiso delle signore continua a conquistare il pubblico

Nell’intervista, Vanessa Gravina riflette anche sul successo duraturo della serie, che continua a registrare ascolti altissimi con medie intorno al 19% e picchi del 22%. Un risultato che, secondo l’attrice, non è frutto del caso, ma della capacità della soap di raccontare un’Italia che il pubblico riconosce come autentica: un Paese fatto di valori, famiglia, lavoro, identità culturale e senso di appartenenza. La serie, ambientata in un’epoca che ha segnato la rinascita del Paese, riesce a evocare nostalgia senza risultare datata. Al contrario, mantiene una sorprendente attualità grazie alla cura dei dettagli, alla qualità della scrittura e alla profondità dei personaggi.

Gravina sottolinea come il Paradiso sia un prodotto televisivo di altissimo livello: costumi impeccabili, scenografie curate, interpreti di grande talento e una produzione che non lascia nulla al caso. Un insieme che permette alla serie di essere esportata all’estero e di parlare a un pubblico trasversale, composto non solo da spettatrici affezionate, ma anche da giovani, professionisti e uomini che si avvicinano alla soap con interesse crescente.