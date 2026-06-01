Lunedì 25 maggio i riflettori si sono riaccesi ufficialmente a Roma, precisione all’interno degli storici studi Videa, dove il cast de Il Paradiso delle signore è tornato sul set per battere il primo ciak dell’undicesima stagione. L'amatissima soap opera pomeridiana di Rai 1 si appresta a tornare in onda a partire dal prossimo settembre, promettendo di inaugurare l'autunno televisivo con i soliti ingredienti di successo: stile, intrighi e grandi passioni. Tra i corridoi del grande magazzino milanese sono già stati avvistati i volti più iconici della serie, confermatissimi per questo nuovo ciclo di episodi: da Adelaide e Umberto, pronti a darsi battaglia, fino a Marta, Roberto, Matteo, Delia, Mirella e Gianlorenzo Botteri.

Odile al centro della scena: spunta l'ombra di un segreto sulla sua nascita

Le prime indiscrezioni che trapelano dal set si concentrano tutte sulla figura di Odile. La giovane figlia della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo sarà il vero motore immobile delle trame di questa stagione, finendo costantemente al centro delle vicende e dei pettegolezzi dell'alta borghesia. Ma a far tremare i telespettatori sarà un clamoroso segreto che verrà finalmente a galla. Le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti e puntano tutte verso una direzione esplosiva: la reale paternità di Odile. I telespettatori e i genitori della ragazza, ossia Adelaide e suo cognato Umberto hanno mantenuto il riserbo su tale segreto fino a questo momento, ma il tutto potrebbe venire a galla nell'undicesima stagione.

Un Marcello malinconico e un dettaglio sul viso che non passa inosservato

Se da un lato la curiosità si concentra sulle Veneri e sui segreti di famiglia, dall'altro l'attenzione è tutta per Marcello Barbieri. Le prime scene girate a Roma mostrano un Marcello decisamente cupo e avvolto dalla tristezza, probabilmente ancora scosso dagli eventi che hanno chiuso la precedente stagione. A colpire i fan, però, non sarà solo il suo umore cupo, ma anche un drastico cambio d'immagine: Barbieri sfoggerà infatti dei vistosi baffi, un dettaglio estetico che sembra voler marcare un cambiamento profondo, quasi a voler nascondere la propria vulnerabilità dietro un look più maturo e malinconico.