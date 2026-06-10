La nuova stagione de Il Paradiso delle signore, in onda da settembre su Rai 1, si aprirà con un ritorno destinato a catalizzare l’attenzione del pubblico: Riccardo Guarnieri torna ufficialmente nella trama, riportando in scena una delle figure più amate e più discusse dell’universo Guarnieri. Parallelamente, arrivano conferme importanti dal set: Enrico Oetiker, interprete del dottor Enrico, è stato avvistato nei camerini e ha pubblicato una storia Instagram martedì 9 giugno, confermando così la sua presenza attiva nelle riprese. Tra le certezze narrative spicca anche Valeria Craveri, che non esce di scena e continuerà a essere parte integrante del negozio di moda.

Marcello affronterà un periodo cupo, mentre Mirella proseguirà il suo percorso come Venere. Marta ed Enrico risultano stabilmente a Milano, mentre Odile, insieme ad Adelaide e Umberto, sarà al centro della trama principale. Confermati nello staff anche Delia, Gianlorenzo e Roberto, ormai figure cardine dell’organizzazione interna del grande magazzino.

Valeria resta a Milano, Riccardo torna

Il ritorno di Riccardo Guarnieri rappresenta uno degli elementi più significativi dell’avvio di stagione. La sua presenza riaprirà dinamiche familiari e sentimentali rimaste sospese, con potenziali ripercussioni su più fronti narrativi. Accanto a lui, la produzione conferma la permanenza di Valeria Craveri, che non abbandona la serie e continuerà a muoversi all’interno delle trame del Paradiso con un ruolo stabile.

Sul fronte emotivo, invece, Marcello si presenterà al pubblico in una fase di evidente fragilità: la sua tristezza sarà un tratto distintivo delle prime puntate, lasciando intuire un percorso personale complesso e ancora tutto da scoprire. A fare da contrappunto, Mirella continuerà a essere una delle Veneri più riconoscibili e presenti, mantenendo un legame diretto con la quotidianità del grande magazzino.

Odile al centro della scena con Adelaide e Umberto, mentre lo staff del Paradiso si consolida

La nuova stagione punterà con decisione sul filone che coinvolge Odile, destinata a diventare una delle protagoniste assolute accanto ad Adelaide e Umberto. Le tensioni familiari, i segreti irrisolti e le scelte che li attendono costituiranno uno dei motori narrativi principali dell’autunno.

Nel frattempo, il Paradiso continuerà a funzionare grazie alla presenza stabile dello staff: Delia, Gianlorenzo e Roberto restano confermati e operativi, garantendo continuità e solidità all’organizzazione interna. A Milano, invece, Marta ed Enrico risultano pienamente coinvolti nelle nuove riprese, come dimostrato anche dalla recente attività social di Enrico Oetiker, che ha documentato la sua presenza nei camerini durante la giornata di martedì 9 giugno. Il quadro complessivo delinea una stagione ricca di ritorni, conferme e nuovi equilibri, pronta a riportare il pubblico nel cuore delle storie che animano il grande magazzino più famoso della televisione italiana.