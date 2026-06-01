Grande fermento nel panorama televisivo italiano: lunedì 25 maggio sono ufficialmente partite le riprese dell'undicesima, attesissima stagione de Il Paradiso delle signore. La produzione ha riaperto i battenti all'interno degli stabilimenti Videa a Roma, rimettendo in moto una macchina da ascolti record. I nuovi episodi debutteranno nel consueto slot pomeridiano di Rai 1 a settembre. Il cast storico è pronto a dare battaglia: confermata la presenza di colonne portanti come Adelaide e Umberto, affiancati da Marta, Roberto, Matteo, Delia, Mirella e lo stilista Gianlorenzo Botteri, tutti pronti a incrociare nuovamente i loro destini.

Un segreto sconvolge la trama delle nuove puntate

La vera protagonista assoluta di questa nuova stagione sarà Odile, costantemente al centro delle vicende milanesi. Gli sceneggiatori hanno preparato per lei un percorso tortuoso, dominato da un clamoroso segreto che verrà alla luce durante le puntate autunnali. Tutto lascia pensare che la verità riguardi proprio la paternità di Odile: un mistero rimasto sepolto per anni e legato a doppio filo al passato sentimentale della contessa Di Sant'Erasmo. Questa rivelazione promette di creare una spaccatura insanabile all'interno della famiglia e di ridefinire i rapporti di forza tra i protagonisti, dal momento che, fino a quanto trapelato fino a questo momento, sembra essere certo che il padre della direttrice della Galleria Milano Moda sia Umberto Guarnieri, cognato di Adelaide.

Marcello Barbieri cambia volto: la tristezza dietro un paio di baffi

Non ci saranno solo intrighi familiari, ma anche drammi sentimentali e personali. Gli occhi sono tutti puntati su Marcello, che ritroveremo in una versione decisamente inedita e cupa. Il giovane imprenditore sarà profondamente triste, segnato probabilmente dalle ultime delusioni finanziarie e amorose. A catturare l'attenzione del pubblico sarà però il suo insolito cambiamento estetico: Marcello sfoggerà un paio di baffi. Un look retrò e malinconico che i fan dovranno imparare ad amare e che farà da perfetto contraltare al periodo buio che il ragazzo si troverà ad affrontare.