Lunedì 25 maggio i riflettori si sono riaccesi ufficialmente a Roma, all’interno degli studi Videa, dove sono iniziate le riprese dell'undicesima, attesissima stagione de Il Paradiso delle signore. La soap campione di ascolti tornerà a settembre su Rai 1, ma la curiosità dei fan è già alle stelle. Più che sul futuro, le domande di tutti si concentrano su un buco temporale ben preciso: cosa è accaduto ai protagonisti durante l’estate del 1967. I mesi caldi potrebbero aver rimescolato totalmente le carte in tavola, lasciando aperti nodi narrativi intricati che verranno sbrogliati solo con i nuovi episodi.

Il set ha già confermato il ritorno di un cast ricchissimo: rivedremo sicuramente Marta, Odile, Adelaide, Umberto, Mirella, Roberto, Marcello, Matteo, Delia e Gianlorenzo. Eppure, le prime indiscrezioni sui loro destini aprono scenari del tutto inaspettati.

Il giallo di Marcello e Rosa

Il dubbio più grande riguarda la coppia formata da Marcello e Rosa. Negli ultimi episodi della scorsa stagione li avevamo lasciati felici: Rosa, dopo la delicata operazione, stava bene e si era miracolosamente salvata, spingendo i due a tornare insieme. Ma qualcosa deve essere andato storto durante l'estate del '67. I primi spoiler dalle riprese romane descrivono infatti un Marcello insolitamente triste e incupito nelle prime puntate di settembre, con un drastico cambio di look segnato da un paio di baffi malinconici.

Cosa è successo tra loro nei mesi estivi? Rosa e Marcello stanno ancora insieme o il destino li ha allontanati di nuovo dopo il lieto fine?

Odile e Matteo e il peso di un segreto inconffesabile

Grandissima attesa anche per Odile, che sarà il vero asso pigliatutto di questa undicesima stagione, costantemente al centro delle vicende. Il finale ci aveva regalato un colpo di scena: il primo, romantico bacio tra lei e Matteo. L'estate avrà trasformato questa scintilla in un fidanzamento ufficiale? Mentre si attende di capire l'evoluzione del loro amore, un'ombra ben più grande si addensa sulla ragazza. Un clamoroso segreto è infatti destinato a venire a galla e l'ipotesi più accreditata riguarda proprio la reale paternità di Odile, un mistero che potrebbe sconvolgere gli equilibri di Villa Guarnieri.

Nuovi equilibri a Milano: le scommesse su Mirella, Mimmo, Irene e Johnny

L'estate del 1967 potrebbe aver cambiato anche la geografia dei sentimenti per gli altri protagonisti del magazzino. C'è forte curiosità per Mimmo e Mirella: le ultime puntate andate in onda su Rai 1 avevano mostrato un forte avvicinamento amichevole tra i due. Discorso opposto per Irene e Johnny, che avevano salutato Milano per intraprendere un lungo viaggio insieme. Al rientro nella città della moda, tocca vedere se i due saranno ancora fidanzati e, soprattutto, se decideranno di fare ritorno a Milano insieme o se la distanza avrà logorato il loro legame. Settembre si preannuncia decisamente scoppiante.