Vanessa Gravina, in una recente intervista rilasciata a Leggo, ha ripercorso alcuni aspetti profondi della sua carriera e della sua vita personale, soffermandosi in particolare sul mondo de Il Paradiso delle signore, dove interpreta l’intramontabile Adelaide di Sant’Erasmo. Tra i passaggi più intensi, l’attrice ha dedicato parole commosse al collega Pietro Genuardi, scomparso prematuramente, ricordandone il talento, l’umanità e il legame speciale che li univa anche fuori dal set.

Vanessa Gravina parla di Pietro Genuardi

Nel parlare di Pietro Genuardi, Vanessa Gravina non si limita a un ricordo affettuoso: il suo è un ritratto vivido, pieno di gratitudine e nostalgia.

L’attrice racconta di quanto fosse vicino alla famiglia dell’attore e di come la sua perdita abbia lasciato un vuoto autentico, non solo professionale ma umano. Genuardi viene descritto come un uomo di rara brillantezza, capace di portare sul set una leggerezza intelligente, una simpatia contagiosa e una verità interpretativa che lo rendevano unico. Per l'interprete di Adelaide, la sua scomparsa ha significato perdere un membro dell’equipaggio speciale, una presenza che arricchiva ogni scena e ogni giornata di lavoro. Il ricordo dell’attore diventa così un modo per ribadire quanto Il Paradiso delle signore sia una comunità affettiva prima ancora che una produzione televisiva: un luogo dove i rapporti resistono, si consolidano e continuano a vivere anche oltre la fiction.

Adelaide tra studio, ironia e nuove sfumature nella prossima stagione

Dopo il ricordo di Genuardi, l'attrice si concentra sul suo personaggio, Adelaide, definendola una donna spiazzante, ironica, modernissima, nonostante appartenga a un’altra epoca. L'interprete della contessa Di Sant'Erasmo spiega quanto lavoro ci sia dietro ogni scena: studio, precisione, attenzione ai dettagli, perché Adelaide è un personaggio che richiede rigore e profondità. Nella prossima stagione, anticipa, la contessa sarà coinvolta in una vicenda familiare molto toccante legata alla figlia. Una trama che la costringerà a misurarsi con responsabilità nuove, mettendo in luce una dimensione più intima e vulnerabile. Il pubblico potrà così scoprire una Adelaide diversa: non solo donna di potere, ma madre, guida e figura emotivamente esposta, pronta a combattere una battaglia che la riguarda nel profondo.