La conduttrice televisiva Ilary Blasi ha dato il via alle sue vacanze estive, scegliendo la Grecia come prima meta. Dopo aver concluso l'impegno con il Grande Fratello Vip, Blasi è partita con un volo diretto ITA Airways per Atene, dove l'ha attesa una sorpresa inaspettata a bordo. L'equipaggio le ha infatti dedicato una lettera personalizzata, un gesto che la conduttrice ha prontamente condiviso sui suoi canali social.

Un'accoglienza speciale ad alta quota

La missiva, interamente scritta a mano, ha accolto Ilary Blasi con un tono cordiale e ironico.

"Benvenuta a bordo Ilary. È stato un grande piacere averti a bordo e spero che tu abbia gradito questo volo per Atene senza paurette", recitava il testo, alludendo scherzosamente a momenti della sua carriera televisiva. L'equipaggio ha proseguito con riferimenti giocosi a "tecnicismi tra le nuvole per evitare turbolenze fastidiose" e suggerimenti per eventuali "agitazioni", come "un bel bicchiere di latte per rilassarti". Non è mancato un vezzeggiativo affettuoso, definendola "top best super passeggera amoretto". Questo tocco personale ha evidentemente colpito la conduttrice, che ha immortalato il momento con una foto ricordo insieme al pilota e all'intero team di bordo, esprimendo il suo apprezzamento per la premura ricevuta.

Il rafforzamento delle rotte estive di ITA Airways

Il viaggio di Ilary Blasi si inserisce in un periodo di significativo potenziamento per ITA Airways, che sta espandendo la sua offerta per la stagione estiva. La compagnia ha infatti rafforzato i collegamenti verso le principali destinazioni del Mediterraneo, introducendo nuove rotte e incrementando le frequenze dei voli in partenza dall'hub di Roma Fiumicino. Tra le mete beneficiarie di questo ampliamento, figurano diverse località in Grecia, inclusa Atene, che ora godono di maggiori opzioni di collegamento. Queste iniziative mirano a soddisfare la forte domanda prevista nei mesi di punta, offrendo ai passeggeri più scelta per raggiungere le ambite località estive, dal mare italiano alla costa spagnola, passando per le isole greche.

L'episodio che ha visto protagonista Ilary Blasi sottolinea l'importanza che ITA Airways attribuisce all'attenzione verso i passeggeri e alla personalizzazione del servizio a bordo. Un gesto di cortesia che ha trasformato un semplice viaggio in un'esperienza memorabile, permettendo alla conduttrice di iniziare le sue vacanze con un sorriso e di condividere un momento di leggerezza e cordialità con il suo vasto pubblico social.