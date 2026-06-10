Milo Infante, stimato giornalista, autore e conduttore, è ufficialmente entrato a far parte del Gruppo Mediaset. L'annuncio è giunto il 10 giugno 2026, a poche ore dal suo addio alla Rai, segnando un passaggio rilevante nel panorama mediatico. Infante sarà da subito impegnato con i vertici aziendali per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi e assumerà un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news.

"Mediaset per me è un punto di arrivo", ha dichiarato Milo Infante, esprimendo gratitudine a Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e l'opportunità.

Il giornalista ha definito Mediaset un "punto di riferimento per la televisione italiana", affermando di affrontare la sfida con "entusiasmo, curiosità e la voglia di mettere la sua esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee". Mediaset ha accolto Infante con un augurio di buon lavoro.

Il percorso in Rai e l'approdo a Mediaset

In Rai, Infante era vicedirettore della direzione Approfondimenti e conduttore di "Ore 14". La sua partenza segue una stagione record per il format pomeridiano, che ha spesso sfiorato il 10% di share e ottenuto buoni risultati anche in prima serata, superando "Quarto Grado".

Il passaggio a Mediaset si è concretizzato nonostante la Rai avesse manifestato l'intenzione di trattenerlo.

L'offerta del Biscione includerebbe la conduzione di un programma di prima serata e un incarico dirigenziale. In Rai, Infante avrebbe potuto assumere la guida del pomeriggio di Rai1, con l'addio di Mara Venier a "Domenica In" e l'arrivo di Alberto Matano, ma ciò non è avvenuto.

Negli ultimi mesi, Infante è stato al centro di dinamiche interne a Viale Mazzini, tra cui l'introduzione di "Due di picche" di Tommaso Cerno, in onda prima di "Ore 14", e uno scontro con Bruno Vespa per la contemporanea messa in onda di "Porta a Porta" e "Ore 14 di Sera".

Un altro episodio è stato lo scontro con la criminologa Roberta Bruzzone, sua collaboratrice, la cui rottura lo scorso novembre ha portato Infante a segnalare il comportamento della Bruzzone al Comitato etico Rai, consegnando un dossier sugli insulti.

Il giornalista, stimato dalla Lega di Matteo Salvini, non è associato ai partiti di opposizione.

L'offerta della televisione commerciale sarebbe stata economicamente rilevante. In Rai, Infante percepiva uno stipendio soggetto al tetto dei 240 mila euro, in quanto dirigente.

Al momento dei saluti nell'ultima puntata, Infante aveva citato Stephen King: "Ci sono altri mondi al di fuori di questo. E quindi vedremo, quello che sarà lo vedremo. Grazie a tutti, grazie di cuore".