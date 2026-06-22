Ha debuttato sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat il nuovo canale INULTRA, interamente in 4K Ultra HD. Disponibile al canale 223, INULTRA si rivolge a chi ama viaggiare, esplorare e scoprire storie da ogni angolo del mondo. La programmazione spazia da avventura, sport, motori, cucina e benessere, offrendo un mix di emozione, scoperta e intrattenimento.

Il palinsesto include produzioni di rilievo come "The Ride Life with Sung Kang", "Journey Within", "Order Up" e "Streetball with Kenny Dobbs". L'offerta copre un vasto spettro di interessi (intrattenimento, scienza, esplorazione, sport), valorizzati dal 4K Ultra HD.

INULTRA: l'offerta internazionale in 4K su Tivùsat

INULTRA è parte di Insight TV, un network internazionale su oltre 95 piattaforme, in più di 50 Paesi e 12 lingue, con un pubblico medio mensile superiore a 90 milioni di spettatori. La trasmissione in 4K Ultra HD garantisce immagini di eccezionale nitidezza e un'esperienza visiva coinvolgente. Offre contenuti originali con standard elevati e prospettiva cosmopolita, arricchendo l'offerta in chiaro su Tivùsat.

L'arrivo di INULTRA risponde alla crescente domanda di contenuti audiovisivi di alta qualità, con un taglio editoriale incentrato su storie autentiche, viaggi ispirazionali e format "feel-good". La programmazione, trasmessa in esclusiva su Tivùsat, si distingue per varietà tematica e alta definizione, affermandosi come una "finestra sul mondo" che soddisfa desiderio di conoscenza, evasione e relax, con qualità visiva ai vertici della tecnologia.