L'edizione 2026 dell'Isola dei famosi sarebbe iniziata, o meglio questo è quello che sostiene l'autrice di una segnalazione che Deianira Marzano ha ricevuto e poi condiviso sui suoi account social. Stando a quello che si vocifera in rete, poche ore fa Zeudi Di Palma e gli altri concorrenti del cast sarebbero sbarcati sulla spiaggia dove dovranno vivere nelle prossime settimane, ma già tra pochi giorni sarebbero previsti ballottaggi ed eliminazioni.

Novità sulla nuova Isola dei famosi

Le nuove puntate dell'Isola dei famosi saranno trasmesse in tv dopo l'estate, molto probabilmente tra settembre e ottobre, ma si stanno registrando proprio in questo periodo.

Dopo giorni di rumor e teorie, infatti, sul web si è diffusa una segnalazione che confermerebbe l'inizio dell'avventura di Zeudi e di tutti gli altri concorrenti del cast della stagione 2026 del reality.

"Le riprese sono iniziate da un paio d'ore, i naufraghi non hanno più a disposizione i propri telefoni. Presto ci saranno ballottaggi e le prime eliminazioni", si legge in un messaggio che è stato inviato a Deianira Marzano il 12 giugno.

Il cast ufficioso

In questi giorni sono trapelati i nomi dei 16 Vip che avrebbero detto "sì" all'Isola, una lista ufficiosa che non è ancora stata confermata dagli addetti ai lavori.

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano di recente, tra i naufraghi dell'edizione 2026 ci sarebbero: Zeudi e Patrick del GF, Serena da Uomini e donne, Pierpaolo Pretelli (ex inviato), Michelle e Daniele di Too Hot to Handle, "Lenticchio" Francesco Chiofalo e molti altri personaggi più o meno conosciuti.

Il retroscena sui fan locali di Zeudi

Le riprese dell'Isola dei famosi sarebbero iniziate oggi, 12 giugno, ma nei giorni scorsi si è parlato molto di una concorrente che avrebbe violato le regole involontariamente.

Stando a quello che è emerso, Zeudi avrebbe ricevuto alcuni bigliettini da fan locali (il reality si registra nelle Filippine) e ciò sarebbe vietato a tutti i concorrenti del cast.

La produzione, però, avrebbe deciso di chiudere un occhio sulla vicenda e quindi l'ex Miss Italia non andrebbe incontro a nessun provvedimento disciplinare.