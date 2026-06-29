Le riprese dell'Isola dei famosi vanno avanti e quasi ogni giorno circolano indiscrezioni e anticipazioni su quello che starebbe accadendo nelle Filippine. Le ultime novità che ha svelato Deianira Marzano sui social riguardano i naufraghi che sarebbero stati eliminati nelle scorse ore: si tratterebbe di Denny Mendez, Audrey Martin e forse Alberto Fontana. Tra i concorrenti più forti e con buone chance di vittoria, invece, ci sarebbe la "star" di Twitch Zeudi Di Palma.

L'elenco degli eliminati dell'Isola dei famosi

Le registrazioni dell'Isola dei famosi proseguono, così come le eliminazioni dei naufraghi che hanno cominciato l'avventura lo scorso 13 giugno.

Stando alle informazioni che circolano sul web in questi giorni, almeno sei concorrenti avrebbero già lasciato il gioco e quindi starebbero facendo ritorno in Italia dalle Filippine.

Ad oggi nell'elenco dei personaggi che sarebbero fuori dalla competizione figurano: Eva Grimaldi, Flavio Ubirti, Patrick Ray Pugliese, Claudia Peroni, Audrey Martin e Denny Mendez (ancora incerta è l'esclusione di Alberto Fontana).

L'exploit di Zeudi

Se Miss Italia '96 sarebbe già stata eliminata, la più bella d'Italia 2021 sarebbe tra i concorrenti più forti e attivi della nuova edizione dell'Isola dei famosi.

Stando alle news che stanno arrivando dalle Filippine, infatti, Zeudi si starebbe ritagliando uno spazio importante nel gruppo aggiudicandosi molte prove sia fisiche che d'ingegno.

La "star" di Twitch, inoltre, sarebbe nella lista dei naufraghi favoriti per la vittoria finale, ma il percorso è ancora lungo e nuovi colpi di scena potrebbero essere dietro l'angolo.

Nessuna ufficialità sul cast

Anche se le riprese sono cominciate da diverse settimane, il cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi non è stato ancora ufficializzato.

I personaggi che hanno accettato di partecipare al reality sulla sopravvivenza, infatti, sono stati svelati o da esperti di gossip o da fan che si sono accorti della loro improvvisa sparizione dai social.

Probabilmente la rete rivelerà i nomi dei naufraghi a ridosso dell'inizio del programma su Canale 5, quindi all'inizio dell'autunno.